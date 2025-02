Alineación probable del Betis contra el Getafe: Jesús Rodríguez y 10 más

SEVILLA/Nuevo reto importantísimo el que tiene el conjunto verdiblanco el próximo domingo en el Coliseum de Getafe, donde viajará con el objetivo de desquitarse de la derrota cosechada en Europa el pasado jueves ante el KAA Gent y seguir la senda positiva en LaLiga que ya inicio ante la Real Sociedad el pasado fin de semana. En el duelo intersemanal, Manuel Pellegrini realizó una enorme cantidad de variaciones, tratando de conservar la forma física de los que jugarán el fin de semana, aunque no terminó de salirle demasiado bien, ya que perdió el partido de forma repentina en los últimos minutos.

El partido lo afrontan en Heliópolis con tres malas noticias en forma de lesión: Ángel Ortiz tiene un esguince de tobillo que lo tendrá fuera varias semanas. Lo Celso y Marc Roca, con una lesión muscular y una ósea respectivamente, tampoco estarán en la capital esta semana. Durante estos últimos días, William Carvalho y Pablo Fornals fueron las noticias positivas en los entrenamientos, ya que volvieron a trabajar junto al grupo, pero no estarán disponibles. Al luso le restan aún algunas semanas para poder estar de forma definitiva de vuelta y al de Castellón de la Plana se le integrará en la lista contra el Real Madrid la próxima semana.

Pablo Fornals vuelve a los entrenamientos con el Betis / Manu Colchón

Adrián vuelve a la portería y la gran duda en defensa

La próxima semana no hay partido europeo, por lo que las rotaciones serán menores, pero sí habrá futbolistas que jugaron desde el inicio el jueves que no participen el domingo. En la portería estará de vuelta Adrián San Miguel, que ya se ha consagrado como el portero de la competicion nacional. En el lateral diestro, Sabaly gana enteros mientras que Ricardo Rodríguez podría ser el futbolista que ocupe la parcela zurda al no disputar un solo minuto ante los belgas. En el centro de la defensa hay un nombre que parece asegurado: Diego Llorente. El madrileño está a un gran nivel y fue sustituido en el partido intersemanal para darle descanso. Junto a él, posiblemente esté Marc Bartra, que también jugó 45 minutos solamente ante los 'búfalos'.

En el centro del campo un puesto parece asegurado para Johnny Cardoso, y el otro es muy probable que lo ocupe Sergi Altimira. El catalán es una de las pocas opciones que tiene el Ingeniero, ya que Marc Roca ha caído a la enfermería, también Giovani Lo Celso, sigue sin estar Pablo Fornals y Mateo viene de tener demasiados minutos tras las molestias con el Betis Deportivo.

Isco salva la posesión ante el Athletic cerca de la línea, mientras Jesús Rodríguez le secunda por detrás. / Europa Press

Jesús Rodríguez y 10 más

La zona de la mediapunta tiene nombre y apellidos en sus tres posiciones. Antony Matheus dos Santos estará en la derecha, Isco de enganche y Jesús Rodríguez por detrás del delantero. Son quizá las tres posiciones más seguras en el Betis en estos momentos debido al gran nivel de los tres. La gran duda llega por delante. Vitor Roque no está nada acertado de cara a portería, por lo que se intuye que además por haber estado ante el Gent, no jugará. Luego, Bakambu sintió molestias en uno de los dedos del pie y se borró del once, por lo que si su estado físico le permite jugar, podría volver al once. Aunque la realidad es que, como ya sucedió ante la Real, la mayor de las posibilidades para el 'nueve' residen en el Cucho.

Por tanto, el once probable del Betis este domingo es: Adrián; Sabaly, Bartra, Llorente, Ricardo; Johnny Cardoso, Altimira; Jesús, Isco, Antony y Cucho Hernández.