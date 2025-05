Varios aficionados del Betis heridos tras el ataque de ultras de la Fiorentina: así quisieron entrar en la zona visitante

SEVILLA/Lo que para los béticos tuvo que haber sido una fiesta del fútbol en la noche de este pasado jueves en el Estadio Artemio Franchi de la ciudad de Florencia por el pase del Betis a la final de la UEFA Conference League se convirtió en una pesadilla casi para la totalidad de los más de 1.100 aficionados que se desplazaron hasta tierras italianas para apoyar a los suyos. Ya desde el inicio del partido hubo distintos problemas entre la grada de ultras de la Fiorentina y la grada de los béticos, ya que se tiraron muchas bengalas encendidas a los hinchas del Betis, poniendo en riesgo la seguridad de los presentes. Tal y como cuentan algunos de ellos a Diario de Sevilla, "fue durante todo el partido. Insultos, bengalas, monedas...".

Pero lo peor llegaría cuando se terminó el choque entre los de Pellegrini y los de Palladino. Los futbolistas heliopolitanos acudieron a celebrar con los suyos, pero mientras tanto se estaba gestando la reacción más violenta de los ultras italianos.

La policía no actuó para proteger a los aficionados del Betis

"A mi novia no le abrieron la cabeza de milagro. No paraban de caer cosas: botellas con tapones, petardos, asientos, bengalas, cerámica, monedas... Varios amigos tuvieron que ayudarnos a resguardarnos. Intentaron incluso entrar en la grada con escaleras y algunos de los que estaban allí los repelieron", declara a Diario de Sevilla uno de los afectados. Unos momentos de máxima tensión y angustia para aficionados que simplemente marcharon a Italia a ver a su equipo y que encima tuvieron que pasar tanto miedo.

"Había policías allí y se estaban incluso riendo algunos de ellos. Cuando comenzaron a tirarnos cosas, se fueron", comentaba a este diario.

El Betis pidió ayuda a la policía

Debido a estos graves incidentes, el primer recuento de los responsables de seguridad en la noche de este jueves fue de cuatro béticos heridos, y uno de ellos de forma grave. Le explotó en la mano una bengala. Ese relato que daba este aficionado a este diario coincide perfectamente con la información que publican los compañeros de Zona Mixta. Establecen que el Betis pidió ayuda a la policía, quienes comentaron que no podían intervenir sin el permiso de la Fiorentina.

Los momentos de máxima tensión se dieron cuando los ultras italianos intentaron saltar dentro de la zona visitante con el objetivo de continuar con lo que estaban haciendo ya desde fuera, pero afortunadamente algunos aficionados béticos terminaron repeliéndolos. Usaron incluso material del propio estadio como escaleras para poder llegar ahí.

Otro de los aficionados allí presentes también nos ha relatado lo vivido: "No hubo policía. Nadie de seguridad. Se tiraron hasta barriles de cerveza, azulejos de los baños. Uno enganchado a la grada pegando latigazos a ver si cogía a alguien. Había mucha gente nerviosa, niños... Yo espero que el club lo denuncie a la UEFA. Nunca he visto una cosa así. Había muchos niños, estaban nerviosos. Debajo de mí había uno. El pobre no miraba el partido, solo la grada. Tendría 11 años. Al lado, otra niña muy nerviosa llorando. Hubo escenas de pánico".