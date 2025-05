Antony revela el motivo de su llanto por el Betis y canta el "Antonio, quédate"

SEVILLA/Durante la eliminatoria entre el Betis y la Fiorentina en su partido de vuelta en el estadio Artemio Franchi, se pudo ver una nueva exhibición de Antony Matheus dos Santos. La estrella del equipo de La Palmera junto a Isco Alarcón. Marcó un golazo nuevamente para abrir el marcador en Italia y encaminar la eliminatoria con dos tantos de ventaja en ese momento. Después, con la situación empatada y los defensores de la Toscana poniéndole las cosas muy difíciles, consiguió mantener la calma ante las provocaciones y evitar tanto una expulsión como un posible cambio de su entrenador. Por último, simplemente tuvo que regalarle el gol para la historia a Abde con una gran asistencia.

Con el pitido inicial, el paulista se vino abajo. No pudo contener las lágrimas de la emoción. Recordó a su familia, los malos momentos, y todo lo que le ha dado la afición del Betis. Sus palabras después del partido justifican esa emoción y abren un nuevo capítulo en lo que es la relación de amor entre Antony y el equipo de La Palmera.

Su momento más feliz

"El momento que estoy viviendo, para mí, es muy importante. Me siento muy feliz. Es un sueño para mí estar en una final con el Betis. Ahora tenemos que disfrutar un poco", comentaba en Movistar Plus+. "Un partido increíble de los dos equipos, muy bien. Pero eso demuestra lo que es el Betis, por el grupo y los jugadores que tenemos. Es muy importante estar juntos, con el staff y la afición, también increíbles. Es un sueño lo que estamos viviendo".

Hubo entendimiento con Lo Celso para lanzar la falta: "En los entrenamientos los estaba haciendo bien, estaba con confianza. Hablé con Gio, que le pega también, y con Isco. Marqué un golazo que nos ayuda a estar en la final". "La afición es increíble, juguemos en casa o fuera. Son importantes para nosotros. Un partidazo. Una final. Ahora tenemos que estar concentrados, que tenemos LaLiga el domingo. Vamos paso a paso", finalizó.

De sus lágrimas al 'Antonio, quédate'

"Sí, sí, cuando ha terminado el partido, la emoción llega porque es de alegría y de alivio también porque pasé momentos difíciles en mi vida y hoy estoy viviendo un momento increíble, no sólo dentro del campo, como familia también, que es muy importante, y me siento muy feliz", admitía. "He llorado mucho, con mi madre, con mi mujer, con mi hermana, con mi hermano, porque pasamos momentos muy difíciles para estar disfrutando hoy de este momento".

Y es que los compañeros de Zona Mixta cazaron en bastidores al brasileño cantando junto a un grupo de aficionados béticos ese mítico cántico ya difundido relacionado con su futuro: "Antonio, quédate". Dice mucho este gesto, y sobre todo, el cómo lo hace. Con la boca pequeña, temeroso sabiendo que es un tema delicado y que está en plena fase de negociación. Pero lo hace, porque es lo que siente.