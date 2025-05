Pellegrini: "Teníamos la responsabilidad de darle esta alegría a los béticos"

Sólo después del partido respiró aliviado Manuel Pellegrini. Incluso mostró una sonrisa picarona al saberse que ha llevado a la final de la Conference League al Betis. Fue mejor su equipo, pero destacó el técnico que el cuadro verdiblanco supo “sufrir sin bajar nunca los brazos” para ser un “justo” finalista.

En Wroclaw se verá las caras con el Chelsea de su amigo Enzo Maresca, ex sevillista para más morbo: “Estamos muy contentos de llegar a la final y más con el Chelsea de Maresca. Le dije hace tiempo por Whatsapp que nos veíamos en la final de Polonia”, indicó el chileno, que siguiendo su dilosofía quiere “aparcar ya la Conference” para pensar en el encuentro del domingo. “Ya dejamos la Conference al lado, porque nos quedan cuatro partidos de liga muy importantes para pelear por la Champions”.

Fiel a sus palabras en la previa, el Betis de pellegrini fue a marcar desde el inicio. Máxima ambición sobre el campo, más allá del mensaje. Dicho y hecho. “Lo dijimos antes del partido, que íbamos a buscar el triunfo desde el primer minuto. En dos acciones a balón parado igualaron la eliminatoria, pero nunca nos caímos y logramos marcar la diferencia para alcanzar la final. En el descanso hablamos de no cambiar nada, porque estábamos siendo superiores. La Fiorentina no nos llegaba al área y nosotros estábamos bien ofensiva y defensivamente, pero lo igualaron todo con las acciones a balón parado”, explicó el Ingenero, que explicó el motivo de los cambios de Bartra y Lo Celso: “Tenían molestias y no quisimos arriesgar. Todos los cambios entraron muy bien. Estoy contento por contar con una amplia plantilla que responde en estos momentos de la temporada. Ruibal es un jugador muy inteligente. Puede jugar donde sea y nos transmite mucha energía y ambición”, dijo.

Y es que la satisfacción “es lógica siempre que se gane, pero da más alegría ver felices a la hincada del Betis”. “No era una deuda, pero nos sentíamos con la necesidad de entregarle esta alegría al hincha del bético. La alegría que les hemos dado la sentimos enormemente. El equipo salió con el convencimiento de lograr la clasificación y todos estamos pensando en la alrgtía que le hemos dado a una afición que está siempre con nosotros”, aseguró.

“Estoy muy contento, porque merecíamos jugar la final siendo superiores, ya que la Fiorentina nos igualó el juego colectivo desde el balón parado. El partido fue complicado,claro, porque se definía el pase a una final europea. Salimos a buscar el encuentro desde el primer minuto y en el descanso no quisimos cambiar nada, porque estábamos bien”, apuntó Pellegrini, consciente de que los suyos tuvieron “muchas oportunidades en Sevilla y en Florencia para resolver antes”. Pero es que “no hay nada fácil en el fútbol”. “Tampoco en la Conference. Tuvimos críticas en la primera fase de la Conference, pese a que teníamos muchos lesionados. Si nos hubiéramos centrados en quedar primero hoy en día estaríamos fuera de la liga y no con la Europa League en el bolsillo y peleando por la Champions como ahora. El conformismo no va conmigo. Uno tiene que exigirse siempre más. Lo que haya hecho ene pasado no vale. La ambición es la manera de conducir a un grupo de jugadores a los que felicito por este logro”, aseguró.

"Una de las grandes motivaciones del plantel fue la responsabilidad de hacer felices a los béticos", repitió de nuevo en la sala de prensa Pellegrini, que sabe que "todavía falta darle la alegría final, que es ganar esta competición, y otra alegría que es pelear por la Champions", indicó el entrenador, que destacó "la madurez del grupo " tanto en el descando como en la prórroga, pese al marcador con el 2-1. "Lo importante es n o conformarse e intentar dar más pasos adelante".