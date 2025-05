Alineación probable del Betis ante Osasuna: descanso para Isco y Antony

SEVILLA/A día de hoy son muchas cuestiones aun las que tiene que resolver Manuel Pellegrini de cara al once que va a sacar este domingo ante el CA Osasuna de Vicente Moreno en el Benito Villamarín. El equipo se encuentra bastante cansado y se volvió de Florencia con la dura ausencia de Héctor Bellerín tras lesionarse en plena prórroga. Disfrutar del proceso es algo que se ha vuelto clave en este Betis, pero también esa exigencia de cumplir partido tras partido, independientemente de quien salga desde el inicio en cada uno de los choques.

En portería no habrá dudas: Adrián San Miguel volverá a defender los tres palos de las porterías del templo bético con el objetivo de asegurar como mínimo el empate y no encajar gol. Lo normal es que en banda derecha juegue Aitor Ruibal, que es el lateral que está más descansado, mientras que en la izquierda lo hará Romain Perraud. Los problemas llegan en la pareja de centrales. Ya comentó Pellegrini que Marc Bartra no tiene problemas y podrá jugar, y su acompañante sí queda un poco más en el aire. Natan tiene molestias y es duda para el domingo, pero sigue estando como ayuda Nobel Mendy.

Nobel Mendy en su debut con el Betis en competiciones europeas / NM

Un centro del campo de contención en el Betis

Lo normal sería también que Johnny Cardoso descansase después de 120 minutos en Florencia. Altimira saldrá desde el inicio y lo acompañará William Carvalho en la medular, aunque no se debe descartar la presencia de Pablo Fornals, que fue sustituido en Italia. Por delante, debería jugar Giovani Lo Celso, ya que de los tres medias puntas fue quien menos jugó. De hecho, Isco terminó la prórroga sin prácticamente poder correr, por lo que parece claro que descansará este fin de semana, ya que vuelven a tener partido el próximo jueves en Vallecas.

En banda derecha actuará probablemente Jesús Rodríguez. Antony acumula ya demasiados minutos y todos los partidos que ha disputado los ha hecho como titular. En izquierda, Ez Abde gana enteros para ocupar esa plaza. Y como hombre más adelantado estará Cucho Hernández, un delantero de rendimiento y garantía para LaLiga que cada partido que pasa sin anotar incrementa su hambre de gol.

El Cucho Hernández remata de cabeza, con un gran movimiento en el 2-1. / Julio Muñoz / Efe

Por tanto, el once probable de Pellegrini ante Osasuna estará formado por: Adrián; Aitor, Bartra, Natan, Perraud; Altimira, William Carvalho; Lo Celso, Jesús Rodríguez, Abde y Cucho Hernández.