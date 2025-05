Betis - Osasuna: Horario y dónde ver por TV en directo

SEVILLA/Partido trascendental e importantísimo el que tiene el Real Betis Balompié este domingo en su propio estadio, delante de su gente, en la pelea por seguir la estela del Villarreal en la pelea por una posición de Liga de Campeones para la próxima temporada. Después del hito conseguido el pasado jueves, el cansancio de la plantilla es alto, pero mayores son las ganas de conseguir un reto como el que se le presenta a los del Ingeniero. Además, hay que tener en cuenta que el conjunto groguet se enfrenta a un Girona dolido por la ausencia médica de su entrenador y al mismo tiempo con la necesidad imperiosa de sacar los tres puntos para alejarse definitivamente de los puestos de descenso.

Eso sí, Osasuna no viene a Sevilla de paseo. Están en la primera posición que no tiene acceso a competiciones europeas de cara a la próxima temporada (de momento), y necesitan vencer y llevarse los tres puntos para poder seguir aspirando a entrar en Conference League o Europa League. En el apartado de ausencias, Bartra y Lo Celso no tendrán problemas para estar ante los de Vicente Moreno, Natan es seria duda, y Bellerín está descartado por una lesión de rodilla.

La celebración del Betis en el Villamarín / Juan Carlos Vázquez Osuna

Horario y dónde ver el Betis - Osasuna

El partido entre los de Manuel Pellegrini y los de Vicente Moreno será este próximo domingo 11 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Estadio Benito Villamarín. Por otro lado, se podrá seguir a través de TV en directo por Movistar Plus (dial 7), Movistar LaLiga TV (diales 54/57 en Movistar y 110 en Orange) y por LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Villamarín y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.