Betis: Disfrutando el camino... y mirando a Osasuna

Sevilla/El fútbol de élite no da tregua y tras certificar en Florencia el pase a la final de la Conference League, el Betis piensa ya en el encuentro de mañana ante Osasuna de cara a seguir peleando hasta el final por ese otro objetivo de lograr un billete para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.

Ésa es la ambición de los verdiblancos, reflejada en una frase de Manuel Pellegrini tras la feliz noche vivida en la Toscana: "El conformismo no va conmigo". Un claro ejemplo de la mentalidad de un cuadro de Heliópolis que disfruta el camino mientras mira ya al equipo entrenado por Vicente Moreno. Y es que esa senda europea por la que transcurre el Betis vivió un gran capítulo en el Artemio Franchi. Una fecha ya para el recuerdo ese 8 de mayo de 2025 –justo 31 años después del ascenso en Burgos tras tres años en Segunda– que dio lugar a una jornada muy especial ayer en verdiblanco ya en Sevilla. A las 14:30, la expedición del cuadro de Heliópolis aterrizó en el aeropuerto de San Pablo, donde ya recibió el calor de muchos aficionados, aunque el gran núcleo esperaba a los finalistas en la explanada de Preferencia del estadio Benito Villamarín.

Isco, 'engorilado', ante los hinchas verdiblancos. / Juan Carlos Vázquez

A las 15:15 llegó el autobús para delirio de los cientos de hinchas que desde la una de la tarde ya empezaron a hacer acto de presencia, con explosión de júbilo cuando empezaron a salir los jugadores y Manuel Pellegrini. De hecho, fue el chileno el primero que se llevó una gran ovación acompañado por Joaquín Sánchez. El "¡Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini!" empezó a retumbar en Heliópolis, con un "¡oh, capitán; oh capitán, oh capitán, oh capitán...!" dedicado a un portuense desatado dando saltos y alentando a una parroquia verdiblanca que empezó, entonces, a corear uno a uno el nombre de los jugadores, empezando por Isco, Antony –volvió a escucharse el "¡Antony, quédate!"–, Lo Celso, Bartra, Ruibal, Mendy, Abde, Natan, Mendy, Johnny –también recibió cánticos para que se quede la próxima temporada–, un Pablo García eufórico... Así, todos.

"El conformismo no va conmigo; hay que darle otra alegría a la afición yendo a la Champions" — Manuel Pellegrini - Entrenador del Betis

Pero también hubo reconocimiento para Manu Fajardo, director deportivo; y Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico; mientras que el presidente, Ángel Haro; y el vicepresidente, José Miguel López Catalán; fueron sacados por Joaquín y el meta Adrián San Miguel y también recibieron aplausos, con el CEO, Ramón Alarcón, ondeando una gran bandera disfrutando del momento. Y el mensaje final lo dio, precisamente, el cancerbero verdiblanco. "¡Seguimos, seguimos!", le dijo Adrián a los aficionados para cerrar la gran acogida de los béticos a su equipo en esa gran conexión y unión que existe entre ambos. Fue el mejor ejemplo de cómo el beticismo disfruta el camino, el momento que vive su equipo, con esa primera final europea de su historia, mientras sigue pendiente a la vez de luchar por un puesto en la Liga de Campeones, con le mente puesta ya en Osasuna.

Ángel Haro, Adrián, José Miguel López Catalán y Bartra saludan a los béticos. / Juan Carlos Vázquez

"Estoy muy contento, creo que merecíamos el pase a la final. Sentíamos un compromiso con la hinchada del Betis, de darles esta alegría por todo lo que nos han dado. Le hemos dado una primera alegría a la afición clasificándonos para la final. Ahora tenemos que darle otra alegría metiéndonos en la Champions League a través de la Liga. Mantenemos una línea de trabajo basada en la ambición constante, después de cuatro clasificaciones europeas seguidas, buscamos una quinta y ahora pensamos también en la Champions y jugamos una final contra el Chelsea", añadía Pellegrini en su rueda de prensa en Florencia en un claro ejemplo de exigencia. Toca aparcar la Conference y mirar a la Liga. En juego, un puesto para la Liga de campeones. El Betis, disfrutando el camino... y mirando a Osasuna.