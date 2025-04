Álvaro Rubio: "Nuestra motivación ha de ser respetar a club y afición"

Sevilla/El entrenador del Valladolid, Álvaro Rubio, ha advertido este miércoles, en rueda de prensa, que su principal motivación, en este tramo final de Liga, y a punto de confirmar su descenso, ha de ser que están jugando en Primera, y respetar al club y a la afición hasta el último partido, tratando de terminar de la manera más digna posible.

Además, ha destacado que estos encuentros que restan para que finalice la presente temporada también pueden decidir mucho respecto al futuro de los jugadores y, por tanto, no puede haber más motivación que esa para ellos, además de ese respeto al club y a sus seguidores.

Esa tiene que ser su gran motivación para hacer frente a rivales que se están jugando mucho, tanto por arriba como por abajo, empezando por un Betis que lucha por entrar en plaza de Champions para la próxima campaña, y al que van a visitar "en su mejor momento".

Con la baja segura de Hein, el cuadro blanquivioleta llega a esta cita con la duda de Henrique, que "sufre algunas molestias", mientras que el resto de la plantilla, incluido Luis Pérez, estarán disponibles. De hecho, Rubio ha asegurado que, seguramente, el lateral derecho entre en esta convocatoria.

Se cumplen 17 años del ascenso más rápido del Valladolid, con ocho jornadas de antelación, y este jueves se puede certificar el descenso más prematuro de la máxima categoría, lo que transmite al técnico riojano "un sentimiento de tristeza".

"He vivido las dos caras del fútbol, y encontrarme en esta situación no es agradable. Quizá me duela más a mí por la afinidad que tengo con el club. Es un sentimiento duro, pero también de orgullo por estar aquí, dar la cara y tratar de finalizar este año con la mayor dignidad posible, y dedicarlo a una afición que tanto ha sufrido", ha señalado.

Al igual que Carlo Ancelotti, Álvaro Rubio ha reconocido que tampoco es un entrenador que va con el látigo, porque tiene otro carácter y se lo dejó claro al club cuando tomó las riendas del primer equipo, pero considera que, a partir de ahí, "hay unos mínimos que hay que cumplir".

"Carácter tengo de sobra, y hay situaciones en las que lo tengo que sacar, pero no soy de los de látigo, ni quiero serlo. Volvería a hacer todo de la misma manera, corrigiendo algunos errores, eso sí, pero en cuanto a decisiones, creo que han sido las acertadas, aunque no hayan salido como yo esperaba", ha reconocido.

También ha admitido que, a toro pasado, es fácil cambiar cosas, pero cree que, en cada momento, lo que decidió lo hizo con el mayor criterio posible, eligiendo lo que pensaba que era mejor para el equipo.

Es muy consciente de que haber sumado un punto de 36 en esta segunda vuelta no refleja lo que hay en el vestuario, porque considera que "puede dar más", pero la situación lleva a esto, ya que mentalmente es difícil levantar cabeza cuando no hay resultados.

"Son estos los que afianzan la confianza y, cuando no llegan, las cabezas se vienen abajo y es complicado sacarlo adelante. Hay partidos en los que podíamos haber dado el cambio, pero los resultados no llegaron y eso se añade a todo, y afecta a la mentalidad competitiva. Si no se iguala la actitud y la intensidad, los demás te arrasan", ha analizado.

Preguntado por su futuro, ha confesado que no se plantea lo que pasará después de este curso, porque está muy metido en el día a día y no tiene tiempo para pensar en más. Su único objetivo es "acabar esta temporada lo mejor posible, por respeto al club y a la afición", ha insistido.