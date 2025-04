Pellegrini: "Si ganamos, tendremos un colchón para la Europa League y seguiremos aspirando a la Champions"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del encuentro de este jueves ante el Valladolid, tratando los siguientes asuntos.

Girona y Valladolid

"Teníamos esos seis puntos y la posibilidad de descontarle puntos al Athletic y al Villarreal, y aumentar la distancia con los de abajo. Si ganamos al Valladolid, vamos a tener un colchón de puntos para Europa League que puede ser decisivo y seguiremos aspirando a llegar a la Champions. Por eso vamos a intentar sumar otros tres puntos".

Bakambu

"A Bakambu lo vamos a esperar a ver cómo reacciona del inconveniente físico que tiene. De aquí al jueves no creo que tenga problemas. Veremos si mañana lo apuramos o no, decidiremos con el cuerpo médico".

Bartra y Natan

"Primero vamos a esperar hasta mañana a ver qué equipo comienza jugando. Natan, como Bartra y Llorente, fue alternando. Tienen una carga de partidos igualitaria. Bartra un poco menos por la lesión. Tenemos dos centrales, Mendy tiene un problema físico y no estará, sí estará Rudy y tenemos la alternativa de Ricardo Rodríguez, aunque sin lugar a dudas es un problema".

Abde

"Abde, como todos los jugadores, tiene momentos mejores y otros peores. Partió con un buen nivel, después no pudo concretar las ocasiones que él mismo se creaba. Después le viene la competencia con Jesús, después la lesión y hoy está volviendo a ser el jugador que nosotros queremos que sea. Su momento malo era por no convertir las ocasiones que él mismo se creaba".

Entrenador con más victorias en el Betis

"Aumentar mi figura nunca ha sido mi objetivo. Es un orgullo en una institución tan importante y pasional como el Betis, con quien me siento identificado. Contento por esta estadística. Está orientada a seguir ganando y que el hincha del Betis disfrute con el equipo".

Pablo García por la lesión del Chimy

"Pablo ha sido siempre alternativa. Empezó la pretemporada con nosotros. Va progresando. Tenemos problemas con el Chimy y veremos Bakambu. Veremos si entra en la lista, pero va a ser siempre una alternativa a considerar".

El Betis, ¿el equipo más importante en su carrera?

"No me gusta comparar los equipos. He tenido la fortuna de estar en instituciones con una buena actuación como entrenador: San Lorenzo de Almagro, Málaga, Villarreal, Real Madrid, City... Vivo el presente y estoy muy contento en el Betis. Las veces en las que he tenido posibilidades de salir siempre he dicho que no porque estoy muy contento".

Marcos Fernández

"También, igual que Pablo, hizo la pretemporada con nosotros. Siempre lo tuvimos en consideración. Lo más probable es que esté citado, veremos cuál es la lista definitiva, pero es probable que esté considerado".

Cinco años Europa y más de diez en Primera

"Para el club es muy importante esa cantidad de años en Primera. Cuando vine mi intención no era estar de media tabla para abajo, sino estar en Europa siempre. La ambición es mirar siempre hacia arriba con una base importante y con el plantel siempre queriendo ir a más. No conformarse con lo hecho estos cinco años. Ahora queremos dar un paso más en Europa y esto avalado con la plantilla que tengamos año tras año".

Valladolid

"Partido trampa no es. Cada partido es distinto. Estamos en momento positivo de resultados, en la medida que bajemos un poco tendremos problemas. Quiero ver al mismo equipo que venimos viendo ahora. Luego pensaremos en la Conference. Espero un Betis agresivo con la conciencia de seguir peleando por posiciones europeas la próxima temporada".

Llegar a Champions

"Estamos pensando sólo en el partido siguiente. Sumar la mayor cantidad de puntos y ver luego hasta dónde nos da. Para eso hay que planificar bien la temporada y tener los objetivos claros. Nos faltan seis partidos y rematar la Conference League. Después valoraremos la temporada".

Fornals y el doble pivote

"La evolución de Pablo le demuestra partido tras partido. Lo llevé al West Ham. Puede jugar por la derecha o la izquierda, no tiene problemas en adaptarse más atrás. Le gusta mucho correr, tiene buena técnica. Me alegro por él, es una variante más como teníamos con Canales en temporadas anteriores. Mantiene un rendimiento alto".

Isco

"A Isco lo avala su carrera. Con 33 años y sigue con la misma exigencia y motivación para llegar lo más arriba posible y le gusta mucho el fútbol. Está siempre con el balón. Vive el fútbol y él mismo se exige para mantener esa altura como jugador. Fue importante haberlo traído en un momento que estaba bajo. Se ha hecho autocrítica importante, se ha exigido más y eso es un ejemplo para el resto del equipo".

William Carvalho

"Esas lesiones luego arrastran otras lesiones musculares, pero lo veo involucrado y entrenando bien, aportando lo que nos puede aportar. Siempre va a ser un jugador importante para nuestros objetivos".