Antony, Lo Celso y su firma en una casa con mucho Betis: “Muy bonita la furgoneta”

SEVILLA/Si hay una afición que acumula historias memorables día sí, y día también, esa es la afición del Real Betis Balompié. Para muestra, la que pudo captar Diario de Sevilla en la mañana de este pasado lunes. El equipo de Pellegrini realizaba su primera sesión de entrenamiento previa al partido de este jueves ante el Rayo Vallecano y a la salida del mismo, en la ciudad deportiva Luis del Sol, aparecía una imagen muy peculiar. Frente a la puerta del garaje por el que los futbolistas salen con sus coches se colocaba una furgoneta. Pero no era una furgoneta cualquiera, era la 'furgobetis'. Un proyecto de Jesús, un bético empedernido que con el paso de los años ha convertido este vehículo en su casa, la ha decorado con todos los adornos posibles relacionados con el equipo de La Palmera y ha ido haciendo beticismo allá por donde ha pasado.

Bufandas, banderas, llaveros, césped, pegatinas y hasta un asiento del antiguo Gol Sur del Benito Villamarín. Pero sin lugar a dudas, el rincón más especial es el que se encuentra justo encima de su cama: el de las firmas de personalidades del Betis.

Algunas de las firmas que aparecen en la pared de la furgoneta / Manu Colchón

De Gordillo a Antony pasando por Pellegrini

Ya acumulaba muchísimas firmas de ocasiones anteriores en las que se posicionó en el mismo lugar y futbolistas y personalidades de la primera plantilla del conjunto verdiblanco tuvieron el detalle de bajarse a firmarle la pared de la furgoneta. Guido, Pezzella, Ayoze, Bellerín, Pellegrini, Sabaly, Bartra, Rafael Gordillo... La lista es inmensa. En la mañana de este lunes tuvo la fortuna de actualizar su mural con algunas firmas nuevas como la de Manu Fajardo, Diego Llorente, Johnny Cardoso, Perraud, Lo Celso y Antony.

Además, se llevó un bonito detalle por parte de Marc Bartra: una camiseta oficial de la UEFA Conference League firmada y dedicada para su cuenta de TikTok, 'A donde vayas, voy', en la que el protagonista recoge algunos viajes que realiza repartiendo beticismo por muchas peñas béticas de diferentes pueblos de Andalucía.

Jesús, posando con el regalo de Marc Bartra / Manu Colchón

La de Joaquín, ese sueño que siempre perseguirá

Alguna que otra firma le queda todavía, pero sin duda la que más ansía es la de Joaquín, que incluso tiene tatuada en su mano: “La furgoneta es un propósito que yo me puse para hacer beticismo. Quería restaurarla y que se diera a conocer el trabajo que le había hecho. Al final hago Betis en ella y allá por los lugares donde la llevo. Sí, he tenido firmas muy importantes. Ya tengo desde el año pasado la del míster. Hoy ha entrado Lo Celso, Isco, Antony, Abde, Johnny Cardoso, Llorente… Han entrado a firmar muchos de los que no tenía. Siento una felicidad enorme”.

“Ya solo queda unirme al cántico de todos los béticos, a Plaza Nueva hay que volver y esperemos que sea lo antes posible. Sí, si ganamos la Conference hay que hacer algo especial con la furgoneta. De todas las formas que hay aquí, la más especial es la que no tengo. La de Joaquín. La tengo aquí en la mano tatuada, pero me falta en la furgoneta. Ahora mismo es un orgullo llevarla como la estoy llevando, con todas estas firmas, pero a la que más admiración y más ganas tengo es la de Joaquín”, comentaba.