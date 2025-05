Alineación probable del Betis ante el Rayo Vallecano: varias dudas con rotaciones necesarias

SEVILLA/Trascendental encuentro para seguir vivo en la pelea por la Champions League el que tiene el Betis de Manuel Pellegrini este jueves en el Estadio de Vallecas contra un Rayo Vallecano que lo dará todo para conseguir tres puntos clave para seguir aspirando a las plazas europeas que todavía están en juego hasta final de temporada. Será además una velada en la que el cansancio, a pesar de que pasen tres días desde el choque en Heliópolis ante Osasuna, va a presentarse puntualmente debido a las alturas de la temporada que ya se manejan para todos los clubes de la élite europea.

Hasta ocho cambios hizo el entrenador chileno en el anterior partido liguero después de disputar una prórroga en Florencia. De hecho, como preveíamos en el once probable que se dio en Diario de Sevilla, tanto Antony como Isco comenzaron el partido desde el banquillo. En este caso, Llorente, Chimy Ávila, Bellerín y Marc Roca no estarán en la capital por lesión. Hay algunas dudas en el once, teniendo en cuenta que a final de semana hay otra visita a un estadio de Madrid, el Cívitas Metropolitano.

Las fotos del Betis - Osasuna / Antonio Pizarro

Dudas con los laterales y poco más

Pellegrini ya ha dejado claro que, a no ser que los propios jugadores pidan descansar, la pareja de centrales del equipo verdiblanco va a ser la integrada por Bartra y Natan. Adrián San Miguel estará en la portería y en la zona de los flancos es donde parece que puede haber cambios. El fin de semana jugaron Aitor y Perraud, y en Vallecas deberían hacerlo Ricardo y Sabaly si no ocurre nada raro.

Por delante, lo normal es que Johnny Cardoso vuelva a salir de inicio y también Pablo Fornals, los dos futbolistas que comenzaron desde el banquillo ante Osasuna. Altimira y William Carvalho esperarán su oportunidad desde el banquillo, aunque no sería descabellado pensar que alguno pudiese comenzar desde el inicio y darle tiempo de recuperación a alguno de los dos teóricos titulares. Además, la opción Lo Celso para la medular también es una opción.

Bakambu, en un encuentro de la Conference League esta temporada. / Efe

Cucho Hernández o Bakambu en la delantera

En la mediapunta estará Isco Alarcón. El capitán del equipo volverá a estar al frente del equipo en búsqueda de tres puntos fundamentales, acompañado por Antony en banda derecha y, posiblemente, Abde en banda izquierda. La mayor de las dudas llega en la zona del 'nueve'. Lo normal es que si el pasado fin de semana jugó el cafetero y este domingo hay otro choque importante, el duelo intersemanal lo dispute el congoleño. Además, es importante de cara a la final de la UEFA Conference League que Bakambu no pierda la continuidad competitiva.

El once probable del Betis ante el Rayo Vallecano: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo; Johnny Cardoso, Fornals, Isco; Antony, Abde y Cédric Bakambu.