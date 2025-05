No se lo podían creer: la reacción de Isco, Abde y Bakambu al gol de Antony con el Betis

SEVILLA/La remontada del Real Betis Balompié en el RCDE Stadium tiene muchos justificantes. Uno de ellos, el papel de Manuel Pellegrini desde que llegó a Heliópolis. Su exigencia ha provocado que el equipo heliopolitano haya consumado por quinta temporada consecutiva su clasificación a competiciones europeas. Ha sido capaz de dotar a los suyos de una competitividad sin igual y para muestra, el hecho de que el equipo bético no haya dejado de creer hasta el último suspiro del partido. Otro motivo, la plantilla de altísimo nivel que tienen en el Benito Villamarín. De eso tienen mucha culpa Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara con la reestructuración de la plantilla que han hecho en el mes de enero.

Isco, Lo Celso, Antony, Cucho... Cuando una plantilla se maneja con estos nombres, no es nada descabellado que ocurra lo que se ha visto sobre el césped de Cornellá. Un equipo que se veía con pocas opciones de anotar a través del juego colectivo ha tenido que recurrir a dos genialidades para colocarse en una posición privilegiada.

Lo Celso puso su magia antes que Antony

Todo comenzó con un pase de Isco desde la misma línea del centro del campo, rompiendo dos líneas de pase. Controlaba el argentino, y se marchaba con tres regates maravillosos de los rivales, plantándose así frente a Joan García y definiendo con el exterior con una majestuosidad excelsa. Ese punto ya era importantísimo pero ahí se iba a ver las ganas de hacer cosas importantes del equipo heliopolitano.

Siguieron presionando, siguieron yendo al ataque, y la persistencia iba a tener premio con otra acción de bellísima factura. Antony cogía por enésima vez la pelota en la esquina diestra del área y repetía por vigésima vez su jugada favorita, pero en esta ocasión tuvo un final muy distinto. Golpeó con el interior del pie, la pelota hizo una comba pocas veces vista y se colaba por el único sitio inalcanzable para el guardameta rival.

El éxtasis llegaba al vestuario

Todos los integrantes del banquillo bético corrían desesperados a abrazar al extremo brasileño como si nunca más fueran a verlo. Con una alegría y a la vez una rabia pocas veces vista en las caras de los futbolistas que hoy vistieron de amarillo. Pero al margen de la celebración, lo que realmente refleja lo que hizo Antony fueron las reacciones de tres de sus compañeros: Abde, Isco y Bakambu. Cuando vieron entrar la pelota en la portería rival, se llevaron los tres al mismo tiempo las manos a la cabeza.

"Estaba de broma con el míster y me dice que hizo dos golazos con la derecha y faltaba con la izquierda"."Cuando lo celebré, le di un abrazo porque es una persona que le tengo mucho cariño y le agradezco la confianza", comentó Antony sobre el técnico chileno. "Lo más importante son los tres puntos, que seguimos peleando por la Champions y ahora a por la Conference"."Para mí es muy importante estar aquí, me he encontrado, estoy feliz y salen bien las cosas", certificó.