Pellegrini: "Nuestra mayor virtud es mantener la ambición por todo"

Manuel Pellegrini mantiene su mensaje ambicioso. Quiere más, no se conforma el técnico y esa actitud la contagia al equipo y por eso el técnico habló tras la remontada del Espanyol de "seguir peleando por la Champions" tras un triunfo en el que el trabajo de todo el colectivo fue clave.

"Siempre los rendimientos individuales son importantes, pero ganamos por el funcionamiento colectivo los 90 minutos", dijo el chileno, que añadió sobre el encuentro: "Fuimos superiores con muchas llegadas, permitiendo pocas ocasiones al rival y seguimos buscando desde el convencimiento que con nuestro juego le daríamos la vuelta al marcador, así que es importante haber logrado esta victoria". "El Espanyol no perdía aquí desde octubre y por eso hay que valorar el partido que hemos hecho ante un rival que estaba en un buen momento", recordó.

Los cambios mejoraron al equipo, que arrancó con ocho cambios respecto al once titular que inició el choque contra la Fiorentina, por lo que insistió en que "el debate de si Isco y Lo Celso pueden jugar juntos queda zanjado, porque los buenos pueden jugar siempre". "Los buenos jugadores marcan diferencias con el balón en los pies. Los buenos jugadores, mientras yo esté al cargo, van a jugar juntos. Vamos a por la Champions hasta la última jornada", aseguró.

"Hicimos cambios y el equipo se mantuvo al mismo nivel con un gran funcionamiento colectivo", manifestó el Ingeniero, que destacó esa filosofía de su Betis en mantenerse en una idea de juego independientemente de cómo vayan las cosas: "Hay momentos que los resultados no se dan y el equipo juega mal y hay que hacer cambios. Otras veces jugando bien no llegan los resultados, pero hay que mantener la línea porque así es más fácil que lleguen los resultados y así mantuvimos nuestra filosofía en el peor momento". "Ganar siempre sabe bien. Nos habría afectado anímicamente no ganar por lo injusto que hubiera sido habiendo sido tan superior, porque antes de los goles tuvimos llegadas y un remate al palo y sólo la actuación de su portero evitó que marcáramos antes", aseguró Pellegrini, para quien fue clave "la madurez futbolística de dejar la Conference aparcada, porque eran tres puntos muy importantes".

"Hemos conseguido amarrar la clasificación europea de forma matemática y seguiremos peleando por la Champions. Vamos a intentar llegar lo más arriba posible. Me alegra mucho esta quinta clasificación seguida para jugar en Europa. Hacerlo de forma continuada no es fácil. Se han ido jugadores importantes y se han ido reemplazado y la mayor virtud es no conformarse con lo que se está haciendo, sino mantener la ambición por seguir alcanzando metas mayores", indicó el técnico bético, que ya empieza a pensar en el encuentro del jueves que viene: "Son dos competiciones independientes y desde el lunes ya pensaremos en la Fiorentina. Ya veremos cuáles son los once mejores para comenzar. Hicimos cambios para dar descanso y los que entraron después lo hicieron bien".

Pellegrini insistió en que para él "fue una victoria justa". "Fuimos superiores en el primer tiempo y en el segundo, pero el equipo no se desesperó y siguió buscando la portería contraria. Tiene mucho mérito no dejar de intentarlo, la calidad de los goles y creer en lo que hacemos hasta el final", dijo Pellegrini, que piensa ya en la Fiorentina: "Queremos llegar a la final, pero no podemos dejar la liga de lado. El gran mérito del plantel es haber hecho una Conference inteligente, casificarnos pese a los lesionados que teníamos, pero siempre con la liga como prioridad", indicó el preparador heliopoliotano, que acabó mostrando su gran deseo: "Ojalá que podamos darle alegría que esperan todos los béticos".