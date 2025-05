Lo Celso: "Ya sólo tenemos finales en este tramo final"

Lo Celso abrió el camino con su gol para el triunfo del Betis ante el Espanyol. Llevaba tiempo sin marcar el argentino, pero estaba "tranquilo" sabiendo que el buen trabajo que venía haciendo tendría recompensa. Y así fue, colocando el balón lejos de la estirada de un gran Joan García para iniciar al remontada bética para "seguir en la pelea por la Champions".

"Fue un partido complicado en el que no perdimios nunca la paciencia y nos llevamos tres puntos de oro a casa", dijo el argentino antes de referirse a su acción personal en la que llegó el 1-1. " No se me estaba dando el gol, pero estaba tranquilo sabiendo que en cualquier momento iba a llegar. Se fueron abriendo los espacios, ellos tienen un porterazo que lo paró todo y para marcar tenían que ser dos goles así", explicó.

Lo Celso señaló la importancia del triunfo en la pelea en la que está metido el Betis en esta recta final de temporada, en la que ya "todo son finales". "Sabíamos que teníamos que ganar para seguier en la pelea por la Champions y el jueves tenemos otra fnal. Ya son todo finales en el último tramo de la temporada", aseguró el futbolista bético, satisfecho con que "el equipo dio una muestra de carácter muy buena y ésa tiene que ser la línea a seguir".