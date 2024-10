Betis: Alargar el grito de gol

Sevilla/El Betis recuperó la pólvora en El Sadar. Esa sensación que había perdido en Varsovia y en el derbi y que tras dos semanas de parón volvió a vivir de forma intensa ante Osasuna con los goles de Vitor Roque y el Chimy Ávila, dos de los delanteros de la plantilla.

El cambio de dibujo realizado por Manuel Pellegrini, quien apostó por jugar con dos puntas en un 4-4-2 y no por su habitual 4-2-3-1, dio como resultado una victoria gracias a una artillería que en la Conference League quiere tener continuidad de cara a perforar la portería rival, en este caso la del Copenhague, para alargar el grito de gol.

Vitor Roque salió muy beneficiado del 4-4-2 en El Sadar, donde hizo un gol y pudo marcar otro

Para ello, una de las incógnitas de cara a la cita ante los daneses radica en si Pellegrini mantendrá la misma disposición táctica que en Pamplona o volverá a la usual. Si no cambia, Chimy Ávila, Bakambu y Vitor Roque, con alguna opción dentro de las rotaciones para Juanmi y Assane Diao –también pueden actuar en punta–, seguirán beneficiándose de esa variante en el boceto que, acompañado de una efectiva y buena presión alta, les permite ponerse mucho de gol.

Esto pasó con Vitor Roque el pasado sábado. El brasileño aprovechó muy bien los espacios que Bakambu generó con sus diagonales y apoyos, y así vio portería tras una buena acción combinativa con pase atrás de Ruibal, aprovechando muy bien el arrastre del congoleño sobre varios jugadores rojillos para batir a Sergio Herrera.

El Chimy festeja su gol a Osasuna el pasado sábado. / Jesús Diges / Efe

Y después, en una acción similar, estuvo cerca de hacer un doblete con un buen recurso a la hora de rematar de tacón, sacando Catena la pelota casi en la misma raya. Además, el ex barcelonista se movió muy bien en la zona de la mediapunta y ayudó en labores defensivas, siendo cambiado al descanso por unos problemas de menor importancia –pequeña sobrecarga en los gemelos– que no le cambiaron su rostro de felicidad al final del partido. “Estoy muy contento por marcar el gol y también por la victoria, que es muy importante para nosotros. La verdad es que no había vivido antes algo así. Gratitud a todos los béticos que estuvieron aquí. Gracias a Dios por la victoria y a mi familia, también. La jugada ha sido por la banda, ha centrado Aitor y he marcado. Muy contento por el gol”, comentó un Vitor Roque que junto al resto de delanteros de la plantilla están llamados a dar un paso adelante ante la ausencia de jugadores importantes como Isco y, ahora, Giovani Lo Celso.

Bakambu se movió bien y se ofreció mucho; el Chimy marcó y dejó claro que la banda no es su sitio

Y a esa primera respuesta positiva de Vitor Roque y Bakambu –pese a que éste no marcara– ante los pamploneses se unió el gol del Chimy Ávila, quien recibió una gran felicitación por parte de sus compañeros en la celebración que tuvo lugar en la esquina donde estaba la afición verdiblanca en el estadio osasunista. El argentino dejó claro que donde puede tener cierto rendimiento es como delantero y no actuando en la banda. Estuvo hábil provocando la falta que dio origen a un 1-2 que él subió al marcador tras cazar el rechace de Sergio Herrera, a cabezazo de Bartra, y disparar arriba a la red para evitar cualquier atisbo de reacción del portero de Osasuna. Un tanto que debe darle confianza al Chimy Ávila para próximos encuentros, empezando por el de mañana ante el Copenhague si, como tuvo en Varsovia ante el Legia, vuelve a tener la oportunidad de gozar de minutos en la competición europea.

Juanmi y Diao, que pueden actuar también en punta, deben sumar cuando les toque saltar al campo

Así, el rol de los delanteros va a ser fundamental para que la ausencia de Lo Celso se note lo menos posible y el Betis pueda llegar en objetivo al mes de diciembre antes de que vuelva a abrirse el mercado y lleguen esos refuerzos que ya busca la dirección deportiva. Ahora, con la vuelta de la Conference y tras la derrota en Polonia, los verdiblancos quieren empezar a sumar y para ello buscarán alargar el grito de gol.