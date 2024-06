El Betis aprieta para retener a Álex Pérez: mejora en la oferta de renovación y dinámica de primer equipo

Sevilla/El Betis tiene previsto en los próximos días plantear una importante oferta de renovación al prometedor central Álex Pérez. Tras una primera negativa por parte del defensor a continuar en Heliópolis, el club verdiblanco apostará contundentemente por intentar retener al jugador de 18 años, según ha podido conocer Diario de Sevilla. La idea es que la nueva propuesta mejore las condiciones económicas de la anterior y asegure a Álex la posibilidad de estar en dinámica del primer equipo durante algunos tramos de la temporada.

Sin embargo, pese al esfuerzo que el Betis piensa llevar a cabo con su nueva oferta, Álex Pérez y su entorno siguen convencidos de que la marcha al Inter de Milán es la mejor alternativa de cara al futuro y presionarán para conseguir su objetivo. El club nerazzurri, en plenas negociaciones con la entidad bética, tiene al internacional español en su lista de prioridades para el Primavera -filial del Inter- y le ofrece ir teniendo participaciones en la dinámica del conjunto dirigido por Simone Inzhagi, que esta temporada ganó la Serie A y el próximo curso volverá a disputar la UEFA Champions League, un planteamiento que seduce considerablemente al zaguero.

Álex Pérez envía un pase largo durante un partido con el Betis Deportivo / Real Betis

El deseo del jugador se mantiene: quiere marcharse al Inter

Álex Pérez tiene contrato con el Betis hasta 2025 y en estos momentos no se plantea la renovación, a no ser que se produzca con vistas a salir cedido para después quedarse definitivamente en el Inter, pues la propuesta de los italianos es la mejor valorada en todos los aspectos. Así la situación, el club verdiblanco no permitiría que se marche como agente libre el próximo año y le dejaría salir este mismo mercado veraniego.

El Inter, en principio, ofrece una cesión con opción de compra de unos 900.000 euros, como contó este periódico, por lo que en esos términos el Betis renovaría al central para que salga cedido, aunque contando con que los italianos ejercerán la opción de compra y Pérez dejará de pertenecer al club. Dicho de otra forma, no se trataría de una ampliación de contrato para retener a Álex, sino para facilitar su salida en calidad de cedido y el posterior traspaso.

El defensa de 18 años comenzó a participar con el Betis Deportivo en enero, debutando ante el Cádiz Mirandilla y dejando muy buenas sensaciones. No obstante, una importante lesión muscular a principios de marzo detuvo de lleno su evolución y le obligó a abandonar los terrenos de juego el resto del curso. En cualquier caso, ya sea en Milán o en la capital hispalense, se espera que Pérez esté disponible para la pretemporada.