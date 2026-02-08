El Betis busca redención en casa del Atlético: un partido distinto, mismo rival

El Betis, que todavía anda digiriendo la goleada encajada el pasado jueves ante el Atlético de Madrid, vuelve medirse de nuevo a los de Simeone. Sin duda, medirse otra vez a un rival que arrasó en su paso por La Cartuja, no es quizás lo mejor para los verdiblancos, pero el reto es el que es y la gran duda radica en ver si éstos son capaces de competir.

La imagen ofrecida hace tres días fue bochornosa y los futbolistas deben haber aprendido la lección. Otra gran incógnita es ver el planteamiento que pone en liza Manuel Pellegrini para esta cita, después de ver cómo Diego Simeone, por segunda vez en lo que va de temporada, lo superaba en la pizarra con un planteamiento extraordinario, con Baena partiendo desde la izquierda pero cayendo hacia dentro y Lookman aprovechando los espacios que provocaba que los centrales béticos tuvieran que saltar a tapar al ex del Villarreal.

Por ahí se desangró el Betis, sin respuesta por parte del técnico santiaguino ni su cuerpo técnico, pero tampoco por parte de una planificación que no puede desligarse de lo sucedido en la eliminatoria copera, con Ruibal, que empezó de lateral, pasando a jugar de 9, como mejor ejemplo de esto. Y ahora, para esta cita, sin el Cucho ni el Chimy, contando El Ingeniero con Bakambu, esa opción del polivalente Ruibal y con el joven canterano Rodrigo Marina (para reflexionar de lo hecho en la ventana de enero).

Alineaciones probables. / Departamento de Infografía

Sea como fuere, cada partido es una historia diferente y el Betis intentará que la de hoy sea distinta a la última, pese a que los precedentes tampoco invitan al optimismo. Nunca ha ganado el equipo de Heliópolis al Cholo a domicilio, ni en el Vicente Calderón ni en el Metropolitano, aunque para todo siempre hay una primera vez y para el Betis sería un alivio ya no sólo ganar, sino al menos no perder. Otro correctivo, o derrota con mala imagen, sería echar pimienta en la herida abierta.

En cuanto al once, Pellegrini realizará modificaciones. En la portería podría volver Valles, como ante el Valencia; con una defensa formada por Ángel Ortiz, Bartra, Natan, que vuelve tras cumplir sanción; y Ricardo Rodríguez. Marc Roca y Deossa formarían el doble pivote, con Antony, Fornals y Abde por delante. Arriba, lo normal, es que Bakambu vuelva a tener minutos. Enfrente tendrá el Betis a un Atlético crecido al que la llegada de Ademola Lookman, en el mercado de invierno, ya le está dando un plus. Johnny, Pablo Barrios y Nico González son bajas, mientras que Julián Álvarez ya está apto tras la indisposición que sufrió el jueves; y Sorloth también ha vuelto ya a entrenarse con el grupo y está convocado.

El Cholo hizo ayer un llamamiento a la afición rojiblanca, por lo que se espera un gran ambiente en una cita en la que el Betis tendrá que elevar bastante el nivel con respecto al jueves. A ver cómo compite...