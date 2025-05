El Betis cede terreno por la Champions (1-1)

Sevilla/Punto muy agridulce el que sumó el Betis ante Osasuna, pues la cuarta plaza prácticamente se le escapa, teniendo a partir de ahora que poner el foco únicamente en el Villarreal.

Y es que no se vio, sobre todo en la primera parte, la mejor versión del cuadro de Pellegrini. Con resaca, o no, de todo lo vivido en Florencia, no se vio ese Betis intenso y enchufado con su público, pues le costó mucho meterse en el partido. Y cuando lo hizo, con el tanto del Cucho en el segundo tiempo, no estuvo fino con la pelota –muchas pérdidas innecesarias– y Osasuna halló el camino para empatar por los costados. Y hasta rozó el segundo en más de una ocasión. No se vio, por tanto, la mejor cara de un Betis que tendrá que elevar el nivel de la versión ofrecida ante los rojillos para poder cazar al Villarreal, su rival por la quinta plaza.

ROTACIONES: ISCO Y ANTONY, SUPLENTES

Pellegrini refrescó mucho el once, después del exigente esfuerzo realizado por los verdiblancos en Florencia, y tanto Isco como Antony se quedaron de inicio en el banquillo, apostando el chileno por jugar con dos extremos puros, Jesús Rodríguez por la derecha y Abde por la izquierda, con Lo Celso de enganche y el Cucho arriba. Y enfrente, un Osasuna valiente, como se vio desde el inicio, que se sentía cómodo con la posesión del balón, realizando una presión alta sobre la salida de la pelota de los de Heliópolis para robar en campo contrario y encarar la portería de Adrián. Además, los de Vicente Moreno tenían superioridad por dentro. Rubén García caía hacia dentro y formaba un cuadrado con Aimar, Pablo Ibáñez y Lucas Torró para dejar la banda derecha a Areso, mientras en la izquierda estaba el eléctrico Bryan Zaragoza. Pero ese buen planteamiento inicial de los de Pamplona no se tradujo en ocasiones de peligro sobre la portería de un Betis que buscaba percutir por las bandas, con Perraud y Abde muy voluntariosos pero poco determinantes por la izquierda y un Jesús Rodríguez tan desconectado que hasta por momentos llegó a desesperar a un Ruibal muy metido en el partido que le pedía más a sus compañeros de arriba.

En el primer tiempo se vio un Betis con un ritmo bajo de partido y poco enchufado

Y muy poco también de Lo Celso, salvo un tiro desde la frontal que Sergio Herrera (31’) atrapó sin problema. Parecía entonces, cumplida la primera media hora de partido, que el cuadro de Heliópolis estaba algo más enchufado, pero Osasuna acabó mejor los primeros 45 minutos que los de Pellegrini, hasta el punto de gozar de la ocasión más clara (45’) en una acción de peligro a balón parado. Córner botado por Rubén García a Bryan Zaragoza, quien tras amagar su disparo desde la frontal, zafándose de hasta tres jugadores béticos, sacó un disparo con la pierna izquierda que obligó a Adrián a hacer una buena parada. Se esperaba, por tanto, más de los de La Palmera a la vuelta de la caseta tras una apática primera mitad.

OTRO AIRE CON LA ENTRADA DE ISCO Y GOL DEL CUCHO

Y para ello, Pellegrini hizo el primer cambio al descanso y dio entrada a Isco por Lo Celso. Las intenciones de los verdiblancos eran claras, pero Osasuna tuvo una ocasión clarísima en las botas de Bryan Zaragoza (51’), pero el extremo perdonó ante Adrián en el mano a mano tras un buen pase de Aimar Oroz. Pese a ello, y con la entrada, poco después, de Antony y Fornals, los de Heliópolis empezaron a tener más pelota, a generar peligro sobre la portería de Sergio Herrera y tras un aviso de Fornals, con un zapatazo que se fue fuera por poco (64’), llegó el tanto del Betis en un gran centro de Isco que el Cucho, con un buen movimiento de anticipación, enganchó de cabeza para poner en ventaja a los suyos.

SUFRIMIENTO EN LOS CENTROS LATERALES: GOL DEL EMPATE

El tanto le sentó bien al Betis, pero Osasuna nunca le perdió la cara al partido y aprovechó unas pérdidas de balón de los verdiblancos en zona de peligro para percutir por las alas. Y es que los de Pellegrini sufrieron de lo lindo en los centros laterales de los rojillos, como se vio en el gol de Budimir (75’). Centro de Areso desde la derecha, Bartra y Natan no están finos ante Aimar, que roza una pelota que le cae al delantero croata en el segundo palo para hacer el tanto de la igualada. Vicente Moreno lo vio claro y refrescó las alas de su equipo y por ahí siguió percutiendo Osasuna. De hecho, tres minutosm después del 1-1, Adrián salvó el Betis de encajar el segundo en un remate de Budimir a centro de Catena. Y en otro centro (83’), esta vez de Rubén Peña, Raúl García mandó el balón al travesaño.

El gol del Cucho no hundió a Osasuna, que por las alas encontró el premio del 1-1 y casi se lleva algo más

No estaban los verdiblancos finos en ese momento del partido. Ni las ganas de Pablo García contagiaron a sus compañeros y las piernas pesaban en los futbolistas del Betis, que sólo inquietaron algo a Osasuna en un zapatazo lejano de Antony a las manos de Sergio Herrera. Ni en el descuento tuvieron los de Heliópolis alguna oportunidad clara, pues se jugó poco en los seis minutos que dio de alargue un Ortiz Arias que acabó desquiciando a los locales.

Se complica así un poco la posibilidad de la Champions para el Betis. El Athletic se le escapa ya al cuadro de Pellegrini, que aun así está a tres puntos del Villarreal, con el que mantendrá esa lucha hasta el final.