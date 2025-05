El Betis consigue una interesante rebaja en el fichaje de Natan

SEVILLA/El Betis de Manuel Pellegrini ha realizado una temporada sobre sobresaliente desde el principio hasta el final, pasando por momentos muy bajos donde apareció, y con razón, la crítica a la plantilla y al entrenador, pero también con momentos de un nivel extraordinario que incluso permitieron soñar con la Champions. La temporada ha sido buena hasta tal punto que el próximo 28 de mayo disputará una final europea ante el Chelsea de Enzo Maresca. Ha habido muchos futbolistas durante el curso que han mantenido el nivel competitivo bastante alto. Diego Llorente, Isco, Lo Celso, Antony o incluso Natan de Souza en este tramo final.

El brasileño ha pasado por momentos de mucho nivel y también otros en los que ha tenido que estar a la sombra de Bartra y Llorente. Pero finalmente ha conseguido a base de trabajo y buen hacer convencer al Betis para que efectúe su compra al Nápoles.

Natan, en un momento de la rueda de prensa. / José Manuel Vidal / Efe

Habrá rebajas en la opción de compra

La hoja de ruta del equipo bético está clara de ahora en adelante. Terminar la temporada en liga de la mejor forma posible, afrontar la final de la Conference y finalmente comenzar a hacer efectivos los detalles de la planificación de la próxima temporada que ya se vienen preparando desde desde hace meses en Heliópolis. Natan llegaba el pasado verano a Sevilla cedido con opción de compra de unos nueve millones de euros. Lo primero que tenían que decidir en Heliópolis era si esa opción se iba a hacer efectiva o no. Salvo sorpresa, el equipo de La Palmera va a quedarse con el defensor.

Además, en la dirección deportiva del equipo bético llevan varias semanas trabajando ya en poder hacerse con los servicios de este central a un precio menor, y todo apunta a que habrían conseguido una importante rebaja. Según apunta Fabrizio Romano, un especialista en el mercado de fichajes, y más del italiano, el precio final por el que se terminará haciendo el Betis con los servicios de Natan será de ocho millones de euros.

Natan en un duelo contra el Rayo Vallecano / Sergio Pérez / EFE

Todo por un central voluntarioso y con muchas condiciones

Hasta aire no se termine la temporada, no habrá demasiados avances con el objetivo de no desestabilizar al equipo, pero se espera que no sea demasiado lejos el momento de que todo se termine cerrando. Tal y como el propio futbolista ha reconocido recientemente, quiere seguir en el Betis: "Como ya le dije a todos, yo me quiero quedar, pero lo dejo para el club y mis agentes. Estoy feliz aquí, estoy haciendo la mejor temporada de mi carrera. Quiero continuar, estoy feliz, la afición me quiere y yo también les quiero mucho a ellos".

Además, el Betis espera conseguir algo de dinero por la venta de Nobel Mendy, seguir mirando al filial con nombres como Sergio Arribas o Félix Garreta y también peina el mercado para firmar un futbolista de garantías en la zona defensiva. Un mercado que tiene bien vigilado la dirección deportiva bética es el sudamericano, y en concreto, un perfil en la liga argentina que podría terminar complementando a los tres pilares que han jugado este curso.