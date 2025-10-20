CAÍDA
El Betis, invicto en Bélgica

En la Liga de Campeones venció en su visita al Anderlecht y la pasada campaña ganó al Gante

Oliveira celebra un gol ante el portero Proto.
Oliveira celebra un gol ante el portero Proto. / Antonio Pizarro
Sevilla, 20 de octubre 2025 - 16:54

El Betis, que este jueves visita al KRC Genk en la tercera jornada de la liguilla de la Liga Europa, ha vencido en las dos visitas que ha realizado a Bélgica en las diferentes competiciones continentales.

La única vez que el conjunto verdiblanco disputó la Liga de Campeones, en la edición 2005-06, el equipo entonces dirigido por Lorenzo Serra Ferrer venció por la mínima, con gol de Ricardo Oliveira, en su visita al Anderlecht en la fase de grupos.

Este mismo año, en febrero, los béticos disputaron en el campo del KAA Gante el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Conferencia, en el que se impusieron por 0-3 gracias a los goles de Antony, Bakambu y Altimira.

