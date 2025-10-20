El Betis, invicto en Bélgica

El Betis, que este jueves visita al KRC Genk en la tercera jornada de la liguilla de la Liga Europa, ha vencido en las dos visitas que ha realizado a Bélgica en las diferentes competiciones continentales.

La única vez que el conjunto verdiblanco disputó la Liga de Campeones, en la edición 2005-06, el equipo entonces dirigido por Lorenzo Serra Ferrer venció por la mínima, con gol de Ricardo Oliveira, en su visita al Anderlecht en la fase de grupos.

Este mismo año, en febrero, los béticos disputaron en el campo del KAA Gante el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Conferencia, en el que se impusieron por 0-3 gracias a los goles de Antony, Bakambu y Altimira.