Betis: Isco y Lo Celso, los magos del balón

Sevilla/El Betis consiguió su objetivo de meterse en octavos de final de la Copa del Rey con su triunfo (0-1) ante el Huesca, en El Alcoraz, en un partido que solventó, no sin sufrimiento, con un extraordinario tanto de Isco Alarcón.

El jugador de Arroyo de la Miel, que tras el choque reconoció que aún no se encuentra al cien por cien, marcó diferencias a lo largo de todo el encuentro, acompañado en muchas fases del mismo por Giovani Lo Celso, el otro jugador franquicia de un cuadro verdiblanco en el que Manuel Pellegrini no ha dudado ni un momento en colocar a los dos en el once inicial, dando por bueno aquello que se dice en fútbol sobre el entendimiento entre los buenos jugadores, y el costasoleño y el rosarino lo son, disfrutando el beticismo de estos dos magos del balón.

En el compromiso ante el Rayo Vallecano, la primera vez que Isco y Lo Celso jugaron juntos como titulares, no se le vio demasiado cómodo sobre el campo al ex del Tottenham. Esa caída a la banda derecha hizo que pasara desapercibido durante muchos minutos, a pesar de tener total libertad para moverse por dentro para generar fútbol. Cuando Isco abandonó el campo y Lo Celso ocupó la posición de éste en la mediapunta, sí apareció la mejor versión del 20 verdiblanco, que puso de gol a cuatro compañeros diferentes que no supieron perforar la portería rival.

El golpeo de Isco con el exterior en el tanto al equipo oscense, un ejemplo de la calidad que atesora

Pero en Huesca fue diferente, pese a que el de Rosario volvió a comenzar cayendo a la banda diestra. Se salió de la misma hacia el centro en muchas ocasiones, incluso bajaba a recibir para comenzar el juego o, como se vio en la acción del gol, meter balones al espacio para Abde. Además, buscó bastante a Isco y de ambos jugadores nació casi todo el bagaje ofensivo del Betis. De hecho, en la primera parte, Lo Celso lanzó un disparo al travesaño, otro que se le fue alto por muy poco y un tercero que se estrelló en el poste y fue a parar a las botas de un Vitor Roque, a puerta vacía, mandó el balón fuera incomprensiblemente para haber hecho el 0-2.

En El Alcoraz, Lo Celso abandonó mucho la banda derecha para ir hacia dentro y así aparecer más en el juego

Minutos antes, Isco había inaugurado el marcador de forma magistral con un toque con el exterior de su bota derecha que sorprendió a los centrales que lo tapaban y al guardameta azulgrana. Un detalle de mucha calidad en un tanto que a la postre supuso el de la victoria verdiblanca. Ya en la segunda mitad, Isco volvió a ver portería, pero el colegiado acabó anulando el gol por señalar una falta rigurosa de Natan en un salto con un defensor.

Por entonces, Lo Celso había abandonado la banda para dejar su sitio al Chimy Ávila –entró al descanso por Altimira– y pasar al doble pivote junto a Johnny. Ahí siguió la buena sintonía entre Isco y Lo Celso, que se buscaban en ese fútbol al primer toque y rápido que ambos son capaces de practicar por la calidad que atesoran, sin obviar algo fundamental en los dos jugadores: el sacrificio defensivo. El compromiso individual en beneficio del colectivo de un Betis que disfruta de estos dos magos del balón.