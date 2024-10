Betis: Luz verde para Marc Bartra

SEVILLA/El Real Betis Balompié va agotando poco a poco las horas para una nueva jornada de LaLiga EA Sports después de que el pasado fin de semana tocase descanso debido al parón de selecciones. Una fecha FIFA que ha servido tanto para que se ausenten cuatro jugadores importantes para Pellegrini, como son Abde, Lo Celso, Ricardo Rodríguez y Rui Silva, como para que aquellos que se han quedado en Heliópolis aprovechen de la mejor forma posible las horas que han tenido para entrenar con un objetivo: reponerse de las dos derrotas ante Legia y Sevilla. Y quién mejor para liderar esta autorevelión que uno de los capitanes y jugadores con más peso en el vestuario, Marc Bartra. El catalán se erige sin duda como una de las voces autorizadas de la primera plantilla y uno de los que debe predicar con el ejemplo de aquí en adelante.

Han pasado 51 días (de momento) desde que tuviese que ser sustituido en mitad del encuentro que disputaron los verdiblancos en Vitoria a causa, en un principio, de una sobrecarga muscular. Tal y como explicaba Pellegrini al principio era algo que solía ocurrirle a aquellos futbolistas que habían sufrido una larga lesión. Le ocurrió el pasado curso a Fekir. No se fortalecen de la misma manera todas las partes del cuerpo y cuando se vuelve a la rutina suele pasar factura. Fue una pena, ya que su rendimiento hasta el momento había sido igual de bueno que sorprendente.

Bartra trabajando con normalidad en el entrenamiento de este lunes / Manu Colchón

Luz verde para El Sadar

Los días pasaban y la sobrecarga seguía afectándole, algo sospechoso para la afición y el resto de personas que siguen el día a día del equipo. Algo no iba bien. Con el paso de las comparecencias de prensa, Pellegrini comunicaba que había sufrido una lesión muscular derivada de los anteriores problemas. Tras su respectivo período de recuperación, aparecía de nuevo en una convocatoria en El Gran Derbi del Pizjuán. No jugó ni un minuto, pero simplemente el hecho de ir citado tras varios entrenamientos con el grupo ya dejaba ver que estaba en condiciones de poder volver a tener minutos.

Y lo que no ocurrió en Nervión tiene toda la pinta de que pasará en Pamplona. La lesión de Natan obliga al Ingeniero a tomar una decisión: acompañar a Diego Llorente del canterano Nobel Mendy, o en cambio hacerlo con Marc Bartra en el once inicial. Según las sensaciones que transmite el capitán en sus palabras, tiene toda la pinta de que será él quien defienda el área del conjunto de las trece barras ante los de Vicente Moreno. Una noticia muy buena de cara al Tourmalet de encuentros que se avecinan en La Palmera.

Bartra comenta su estado de forma a la salida del entrenamiento / Manu Colchón

Se encuentra bien y listo para la acción

Tal y como han recogido los micrófonos de Diario de Sevilla en la mañana de este lunes a la salida del entrenamiento, Bartra se encuentra en estos momentos "muy bien, de verdad, muy bien". Algo que debe tranquilizar tanto a los béticos como al cuerpo técnico y que debe demostrar el próximo sábado sobre el césped del campo del CA Osasuna.

Eso sí, no es la primera vez que lo dice. Ya la semana pasada volvió a manifestar en los medios su estado de forma: "Ya volví sintiéndome muy bien. La pretemporada no pude hacerla completa y enseguida jugué los 90 minutos, me estaba sintiendo muy bien. Tuve que parar unas semanas, pero ahora me siento de nuevo con fuerzas y ganas de coger el nivel de los primeros partidos. Estoy convencido que iremos hacia adelante".