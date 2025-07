Betis: Un mercado de barajas

Sevilla/El mercado de verano abarca dos meses en los que los diferentes actores del mismo, clubes, jugadores y representantes, juegan sus cartas. Y el Betis maneja por ahora una baraja con la que actúa con firmeza en relación a los diferentes movimientos en los que está inmerso, aunque hasta el 31 de agosto hay tiempo suficiente para ver qué ocurre con el futuro de determinados futbolistas que gustan en Heliópolis y otros que pueden salir.

Una hoja de ruta marcada que fue refrendada ayer por el presidente verdiblanco, Ángel Haro, y en la que se espera que haya avances con la llegada a Sevilla el próximo lunes de Manuel Pellegrini.

En cuanto a posibles incorporaciones, además de las de Natan (en propiedad) y Álvaro Valles, el Betis oficializará en breve la de Junior Firpo, mientras que tiene encarrilada la de Rodrigo Riquelme tras los avances con el Atlético de Madrid que se vienen sucediendo, sin obviar la venta de Johnny Cardoso a los colchoneros, también muy avanzada. Tanto, que el club heliopolitano intenta acelerar en la contratación de un medio centro, con nombres presentes como el de Rolando Mandragora y Enzo Barrenechea. Otros, como el de Dani Ceballos, parecen más complicados. Al menos por ahora, pues a gran parte de la dirección deportiva bética le agrada la idea de un posible regreso del utrerano.

No obstante, esto señaló sobre el futbolista del Real Madrid el máximo dirigente verdiblanco, ayer, en Cope Sevilla: "Dani tuvo un momento que fue el adecuado para venir. Ahora no estamos en disposición de afrontar un traspaso de esa magnitud. Es muy hipotético. Es complicado. Es complejo. Renovó con el Real Madrid y creo que él quiere sentirse jugador del Real Madrid".

Otro nombre propio en Heliópolis es el de Antony. El Betis lo quiere, el paulista no para de hacer guiños en las redes sociales a la entidad de La Palmera, pero la operación es compleja. "Estamos hablando con él. Tiene que bajarse el sueldo para venir, porque tenemos nuestro rigor económico. No podemos volvernos locos. Estamos trabajando en esa vía. A él le encanta el Betis, pero también mira por sus intereses", señaló Haro, antes de mostrar la firme postura que el club de La Palmera tiene sobre la situación de Borja Iglesias: "Borja está de vuelta y si Borja sigue… Borja no se va a ir gratis. Si no, estará aquí su año. Es un buen delantero y no vamos a regalar jugadores. Tendrá que convencer al entrenador, pero gratis no van a salir", aseguró.

Mientras, el Celta confía en todo lo contrario o, al menos, pagar una cantidad baja (el valor del punta gallego en el mercado es de 3 millones de euros, según transfermarkt), pues el entendimiento con el Panda es total. Un mercado de barajas.