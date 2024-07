Betis: Pellegrini no baja el nivel de exigencia

Sevilla/El Betis tiene aún bastante trabajo por delante en lo que resta de mercado. Agosto asoma y los verdiblancos todavía siguen buscando un central, otro lateral izquierdo y un delantero. Refuerzos importantes para mantener el nivel alto exigido por Manuel Pellegrini, que quiere una plantilla lo más competitiva posible para poder afrontar con las máximas garantías las tres competiciones que el conjunto heliopolitano va a tener por delante el curso venidero, Liga, Copa del Rey y Conference League. Por ello, el chileno no baja el listón de la exigencia.

Y así lo volvió a demostrar ayer en la rueda de prensa que ofreció en la previa del partido que el Betis disputa en la madrugada de este miércoles al jueves (04:00, Mitele) frente al Manchester United en el estadio Snapdragon de San Diego, California. "Por supuesto que queda por hacer. Tenemos que hacer una plantilla que nos permita mantener el nivel con los retos importantes de esta temporada", dijo el santiaguino.

Una de las ausencias importantes sufridas por el Betis ha sido la de Guido Rodríguez. En este sentido, Pellegrini cuenta con Marc Roca, Johnny Cardoso y Altimira, quien en principio parece que va a tener más minutos de juego este próximo curso. "Perder jugadores importantes como Guido siempre altera la capacidad del plantel. Tenemos gente que son encargados de demostrar, como Cardoso, Altimira, quien va a tener un protagonismo más grande; William Carvalho… Es una baja importante y ojalá podamos suplirla".

Otro central, otro lateral izquierdo y un delantero, prioridades en el equipo bético

Pero en el fútbol pueden pasar muchas cosas y Guido Rodríguez sigue sin encontrar acomodo en ningún equipo. Su vuelta a Heliópolis es complicada en estos momentos, a la espera de ver qué acontece durante el próximo mes. "Nada en la vida es descartable al 100%. Mucho más con un jugador que aún no ha firmado y lo conocemos. Pero como dije, no me quiero centrar en otros nombres. Veremos qué pasa en el futuro", dijo al respecto Pellegrini, que sigue confiando en contar con William Carvalho en sus filas un año más.

Sin embargo, tanto el futuro del luso como el de Nabil Fekir es una incógnita en estos momentos, pues en el club verdiblanco aguardan alguna oferta por ambos que permita hallar espacio salarial para más incorporaciones, aunque también hay otros miembros del plantel con cartel en el mercado, como es el caso de Johnny Cardoso.

Ventas para que puedan llegar más refuerzos, ésos que espera un Pellegrini que mientras tanto continúa trabajando con el actual plantel para llegar al inicio de Liga de la mejor manera.