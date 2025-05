Serra Ferrer reconoce el motivo por el que no fichó por el Sevilla tras dejar el Betis

SEVILLA/El que es considerado uno de los mejores entrenadores de la historia del Real Betis Balompié, Lorenzo Serra Ferrer, ha vuelto a ser protagonista en una temporada en la que su nombre ha salido mucho a la palestra por diferentes récords relacionados tanto con la propia entidad de Heliópolis como también con el actual entrenador de la disciplina verdiblanca, Manuel Pellegrini, que recientemente se convirtió en el técnico con más victorias en la historia del combinado bético superándo así al protagonista de esta noticia.

El de La Puebla de Uialfás atendió al compañero Josep Pedrerol en una entrevista en la que habla de muchos aspectos de su paso por el conjunto de las trece barras, de los logros conseguidos y también de algunas situaciones polémicas como más que famosa salida y alguna que otra oferta que recibió por parte del Sevilla FC para ser entrenador del equipo de Nervión.

El Sevilla intentó ficharlo tres veces

"No hubiese fichado por el Sevilla y la verdad es que tuve propuestas. Nunca ha salido a la luz, pero el Sevilla intentó ficharme en tres ocasiones. El Sevilla me presionó para que yo pudiera entrenar allí. El Sevilla vino a firmar a Marcos Martín y a Pedro del Campo. Esas conversaciones fueron en Palma. Dije que no porque en aquellos momentos tuve una inseguridad tremenda porque mi sitio estaba en Mallorca. Esto fue en la primera vez. Ya estando en el Barcelona, cuando me llamaron, hubiese sido muy dificil para mi habiendo 'mamado' todo lo que es el beticismo. Creía que hubiese sido un fallo enorme esto", comentaba el ex entrenador del combinado heliopolitano.

Su trascendencia en el Betis fue histórica: "Yo creo que fui un entrenador normal. Una persona que colaboró en conseguir cosas que jamás hubiese imaginado. Es cierto que la oportunidad que se me dio era muy complicada y difícil. Estaba avanzado el campeonato. El Betis estaba medio perdido y tuvimos la suerte y el amparo de que los dos primeros partidos salieron muy bien. Los jugadores aportaron una parte muy grande. Nos centramos mucho en los jugadores de la casa. Allí, en el vestuario, había futbolistas de muchas nacionalidades. Al Betis hay que conocerlo y aceptarlo, por eso los jugadores de la casa te ayudan muchísimo. Yo aporté mi granito de arena pero ellos son los que tienen el mérito".

Lorenzo Serra Ferrer, a su llegada al aeropuerto de Sevilla en su última etapa en el Betis. / Juan Carlos Muñoz

Su salida del Betis y el perdón de Catalán

Una de las preguntas que dirigieron la entrevista fue sobre su salida del Betis cuando estuvo como director deportivo: "Sí. Es allí donde yo me enganché mucho, me sentí muy identificado y tengo un agradecimiento enorme. Sigo siendo socio. No voy al campo porque vivo en Mallorca y para no crear situaciones conflictivas. Tengo un agradecimiento enorme a la afición".

"No acabé con uno de los dos principalmente, con López Catalán, pero es verdad que luego vino a disculparse conmigo en relación a que se sentía mal por la forma en la que tuve que salir del Betis. Una vez pasado el tiempo, creo que no me lo merecía", comentaba.

Por último, uno de los temas más interesantes que comentó fue la caída de Antony en el Betis: "Es muy bueno. Los brasileños siempre han encajado muy bien en el Betis. Es rápido, es hábil, técnicamente muy bueno también... Y se ha integrado muy fácil".