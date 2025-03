Serra Ferrer: "Yo capté esa pasión en los derbis de salir al campo sin complejos y con valentía"

Sevilla/El ex entrenador del Betis e historia viva del conjunto verdiblanco, Lorenzo Serra Ferrer, entendió muy bien lo que siginificaban los derbis. De hecho, los verdiblancos, sólo en la etapa del balear en Heliópolis, tanto en el banquillo como en los despachos, han tenido buenos números ante el Sevilla en estos enfrentamientos ligueros, en los que resalta el papel de saberlos jugar con pasión y fútbol.

Así lo ha expresado en una entrevista en Libre y Directo, en Radio Sevilla, donde he rememorado aquellos encuentros de la máxima rivalidad sevillana, donde tantas veces salió victorioso.

El recuerdo de los derbis

"Es verdad que el derbi es un partido en el cual tienes que implicarte sí o sí. Si no te has entrerado de lo que significa el derbi... Hubo momentos en los cuales yo cuando vine no pudimos jugarlos porque estábamos en Segunda, pero en Primera impusimos la idea de que el bético pudiera ser feliz en este partido".

Cómo se gana un derbi

"Hay que jugar al fútbol, pero a veces juegas al fútbol un poco temeroso o inseguro y a partir de aquí ya has perdido. Esto es un partido que implica que tengas esta ilusión y pasión para sentirte realizado y para que el jugador, en este caso los del Betis, exprese todo eso en el campo. Las cosas podrán salir o mejor, porque es fútbol, pero sin duda la pasión tiene que estar brillante y predispuesta".

Lorenzo Serra Ferrer, a su llegada al aeropuerto de Sevilla en su última etapa en el Betis. / Juan Carlos Muñoz

¿Por qué Pellegrini no gana derbis?

"A mí, analizar las circunstancias se me hace difícil. Primero por el respeto que le tengo a Manuel. Es un gran entrenador y soy admirador de él. No conozco de cerca la situación que en todo momento seguro que controla. Son situaciones que se pueden dar. Tú no tienes esta llave de cien por cien salir vencedor del derbi, pero seguro que tarde o temprano lo va a conseguir".

¿Se viven los derbis como un partido diferente?

"El futbolista tiene que estar seguro de lo que él es capaz. De lo que tú le transmites. Son pequeños detalles. La circunstancias que se dan en el partido. Todos saben de la importancia que tiene un derbi y esto te contagia en ruedas de prensa, entrenamientos, el ir por la calle... Tantas y tantas personas te hablan del derbi que el futbolista no puede pasar y menos el entrenador".

Relación actual entre directivas

"Son cosas menores que seguro que se van a arreglar. De alguna manera no dan el brazo a torcer. Pero esto no es nada (en referencia a lo que se vivía en en su época). El futbolista en el campo es el que manda. Los directivos y entrenadores pueden decir lo que quieran, pero el futbolista es el dueño de la situación".

La Conference

"El Betis está muy bien posicionado. Tiene una plantilla bien armada, un entrenador preparadísimo, no sólo para la Liga, sino para combinar dos torneos. Entran bien al esprint final de la Liga. Están bien colocados. Esto anímicamente es bueno".

¿Qué jugador de su época vivía más los derbis?

"Nombrar a un jugador sólo no sería correcto, pero sobre todo en la primera etapa, cuando subimos a Primera y conseguimos la tercera plaza, los canteranos jugaron un gran papel: Cañas, Merino, Alexis, aunque no lo fuera, Cuéllar, Roberto Ríos... Todos integraban muy bien y ayudaban. Fueron jugadores que transmitieron la importancia de esos partidos y yo también capté esa pasión y esas ganas de salir al terreno de juego sin complejos y con toda la valentía sabiendo que había que representar muy bien a la afición. Después hubo jugadores magníficos, comoAlfonso, que jugaba el derbi y bailaba en el terreno de juego, fintas, goles...".