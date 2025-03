Betis - Vitoria Guimaraes: Europa exige ir de verdad de una vez

Sevilla/Con el inicio del mes de marzo el Betis arranca el último tercio de la temporada justo donde quería Manuel Pellegrini: bien posicionado para los objetivos. En la Liga ha recuperado el pulso en la lucha por entrar en competiciones continentales de nuevo y en Europa entra en la fase decisiva, en el momento de la verdad, con la ida de los octavos de final de la Conference League recibiendo al Vitoria Guimaraes (18:45), segundo en la fase liga de la competición, pero ciertamente ningún coco que temer como pudiera ser el Chelsea, lo que deja un camino menos tortuoso hasta unas hipotéticas semifinales.

Pero hay que ir paso a paso, porque en el viejo continente lo cierto es que este Betis no ha sido nada fiable en el Benito Villamarín, donde jugará el primer partido de cada eliminatoria hasta donde llegue. Y es que más que el rival el conjunto bético debe mirar a sí mismo y encontrar de una vez la motivación que lo lleva a competir con el Real Madrid, pero también a hacer que el Atlético, el Barcelona y el Athletic, los cuatro primeros clasificados, se dejasen puntos en Heliópolis, y, sin embargo, perder con el Gent, ganar al HJK sufriendo (1-0), batir al Celje sobre la bocina (2-1) o empatar con el Copenhague (1-1).

En Europa el conjunto de Manuel Pellegrini no ha mostrado todavía su mejor cara, pero la hora de la verdad le llega en el momento óptimo, cuando Isco vuelve a hacer magia sobre el césped, cuando Antony ha irrumpido por la banda derecha y se ha descubierto a una perla como Jesús Rodríguez; cuando Johnny Cardoso vuelve a mandar en el centro del campo y la pareja de centrales da la necesaria seguridad atrás para volcarse sin temor en ataque. Con eso incluso el lateral izquierdo parece algo más aseadito y el problema de la portería lo es un poco menos. Sigue faltando gol, porque Cucho Hernández, que no está inscrito para la Conference, no ha demostrado aún nada y Bakambu sigue fallando ocasiones, pero ya hay otras alternativas como para pensar que es posible alcanzar las semifinales.

Todo empieza esta tarde y el técnico chileno debe demostrar con su alineación si va con todo con sus titulares o todavía mira a la Liga otorgándole más importancia y tira de rotaciones. En la portería debería tocarle a Fran Vieites, como a Natan en el eje de la zaga, junto a Diego Llorente (probablemente) o Bartra, y Perraud en el lateral zurdo. En la derecha a Sabaly le tocará descansar y como quiera que Bellerín acaba de recuperarse Ruibal debería completar la retaguardia.

Entrenamiento del Betis previo al partido ante el Vitoria de Guimaraes de la Conference Liga. / José Manuel Vidal / Efe

En el centro del campo no hay más cera que la que arde con Johnny y Altamira, porque Lo Celso y Marc Roca siguen lesionados y parece una cita demasiado importante como para darle esa responsabilidad al joven Mateo Flores. La delantera debe ser para Bakambu, ya que Cucho no está inscrito y Vitor Roque ya es historia. Queda la línea de mediapuntas y es ahí donde Pellegrini mostrará su nivel de ambición: seguir con Antony, Isco y Jesús Rodríguez o dar alguna oportunidad a los Abde, Chimy o Fornals.

Pero aunque no sea un rival de renombre contra este Vitoria Guimaraes hay que poner los cinco sentidos en el campo. El conjunto luso fue junto al Chelsea el único que no perdió un partido en la fase liga, en la que acabó segundo con cuatro triunfos y dos empates, ganando por ejemplo al St. Gallen francés por 1-4, empatando con el Astana (1-1) a domicilio y superando al Djurgarden (1-2). En casa batió a dos rivales con los que se enfrentaron los verdiblancos como el Celje (3-1) y el Mladá Boleslav (2-1), firmando tablas con la Fiorentina (1-1), resultados que deben poner en sobreaviso a los verdiblancos sobre un conjunto que ha marcado en todos sus duelos europeos, aunque también encajó algún gol en todos.

El cuadro luso, que en su liga acumula ya 11 empates en 24 jornadas, encadena cinco encuentros sin perder y está lejos de los puestos europeos, llega a la capital andaluza para disputar su segundo partido oficial en competición europea con la duda por lesión su principal atacante, el extremo brasileño Gustavo Silva, que llegó procedente del Comercial de Brasil en agosto pasado y suma ocho goles esta temporada en todas las competiciones. El técnico de los Conquistadores, Luis Freire, cuenta en la defensa con el hispano-venezolano Mikel Villanueva, que lleva desde 2022 en el equipo tras haber jugado antes en el Málaga, el Cádiz y Reus; y el albaceteño Óscar Rivas, canterano del Atlético de Madrid que aterrizó el verano pasado procedente del Alcorcón y que incluso marcó en la fase liga ante el Mladá Boleslav.