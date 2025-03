Bakambu: "Isco es un futbolista de otro nivel, el mejor con el que he jugado"

En una temporada marcada por las lesiones, Bakambu quiere parovechar su estado óptimo y el hecho de "tener ahora más minutos" para demostrar que puede ayudar al equipo a lograr sus objetivos. Y es que tras la salida de Vitort Roque, unido al hecho de que Cucho Hernández no esté inscrito en la Conference League, el congoleño es el único delantero con el que puede contar Manuel Pellegrini, por lo que espera responder sobre el césped para ayudar al equipo a lograr sus objetivos.

"Dentro del vestuario no hablamos de la final, sino del próximo encuentro. El camino aún es largo y el objetivo es pasar esta eliminatoria. Luego ya veremos…", avisó el punta, que reconce que el Vitoria Guimaraes "es un buen equipo con buenos jugadores". "Vi el partido contra el Oporto de hace unos días y juega muy bien. Pero lo que me importa más es el nivel del Betis y saldremos a por la victoria, porque es un partido importante para el equipo y el club", incidió.

El hecho de quedarse como único delantero nato no le pone más presión, sino que tiene "la misma de siempre". "No juego solo, porque somos un equipo y juntos podemos hacer algo grande", aseguró el atacante, consciente de que "no está siendo una temporada fácil" para él, aunque ya se siene "mejor" y eso "se nota en el campo". "La salida de Vitor Roque no cambia nada para mí, porque trabajo igual que siempre. Podré jugar algo más y aprovechar el momento para ayudar a mis compañeros. Me encuentro en un momento bueno y quiero demostrarlo en el campo. Tengo ganas de jugar", afirmó.

Como el técnico y el resto de sus compañeros, Bakambu se deshizo en elogios hacia Isco. "Creo que es el compañero más bueno que he tenido en mi carrera. Es de otro nivel. Tenemos la suerte de contar con un jugador como él en el Betis. Espero que vuelva a la selección, pero lo más importante es que con su nivel nos lleve a lograr los objetivos con el Betis", apuntó el delantero, quien sabe que "ganar títulos no es fácil" y por eso no se habla de eso en el vestuario..., de momento, "sólo del partido contra el Vitoria Guimaraes, aunque nos claro que todos quieren "llegar a la final".