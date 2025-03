Pellegrini: "A ida y vuelta los partidos ya son finales"

En la previa de la ida de los octavos de final de la Conference League, en la que el Betis recibe al Vitoria Guimaraes este jueves (18:45), Manuel Pellegrini lanzó una clara idea: ni se ve favorito, pese a que su conjunto "llega en un buen momento futbolístico", en la eliminatoria ni piensa más allá de ella. "Las cosas hay que demostrarlas en el campo", insistió el técnico, quien no dudó, eso sí, en destacar la importancia de dar "el primer paso para seguir adelante en la competición sacando un buen resultado en casa con la afición".

"El equipo llega en un buen momento futbolístico y con buenos resultados, al contrario que hace un tiempo atrás. El torneo es otra vía para llegar a Europa y tendremos una mentalidad de afrontar un choque de 180 minutos para obtener un buen resultado en casa. Tenemos que hacer un partido completo para sacar un buen resultado. Es un rival que acabó segundo en la fase liga, con buenos futbolistas y que lo viene haciendo bien en su campeonato", apuntó el chileno, que lanzó un mensaje: "Tener el Benito Villamarín repleto es una ventaja muy importante. Ojalá el estadio esté lleno para buscar todos juntos la clasificación en un torneo en el que paso a paso".

El entrenador heliopolitano destacó que "hay que tomar la victoria con el Real Madrid con tranquilidad, porque ya queda en el pasado". "El fútbol no tiene explicación y pasas de momentos bajos a altos con rapidez. Hay que pensar sólo en ganar al Vitoria Guimaraes", aseguró el pareparador bético, que no se ve favorito "ni ante el Vitoria Guimaraes, ni para el título". "No hay favoritos en el fútbol y siempre hay resultados inexplicables. Por eso hay que entrar al partido con la mentalidad necesaria en ataque en defensa para superar al Vitoria y seguir dando pasos adelante en esta competición", destacó Pellegrini, que añadió sobre el paso del Betis por la competición: "Hay que captar diferencias entre la fase de grupos y las eliminatorias. Lo importante era clasificarse al cuadro final y por eso había que darle más importancia a la liga. Nos clasificamos, aun jugando un play off, y hoy en día estamos igual que habiendo sido primero. Ahora a ida y vuelta son finales. La diferencia de los encuentros de grupo a los de eliminatoria es grande".

El técnico está a cinco victorias de ser el entrenador con más triunfos en el Betis, una estadística "que está bien", pero a la que no le da más trascendncia: "Es una estadística, pero no es lo prioritario. Ojalá mañana me queden cuatro partidos. Son cinco temporadas de alegría en las que hemos despertado una ambición grande convirtiendo lo que erra una ilusión en obligación", indicó.

Nombres propios

En la ronda de cuestiones sobre algunos futbolistas, a Pellegrini le salió una sonrisa al hablar de Isco, por el que apostó firmemente y recuperó para el fútbol de élite: "A Isco lo veo en un gran momento futbolístico y con un grado de madurez que le permite mantener su nivel en cada partido. Me alegro de que haya recuperado su mejor nivel aquí en el Betis y ojalá esté en la próxima lista del seleccionador español", apuntó antes de adelantar que Fornals entra en la convocatoria, no así Bellerín, "que acaba de salir de un periodo largo de baja" ni William Carvalho, que no está inscrito. Tampoco Lo Celso, lesionado y al que no ve reapareciendo antes del parón de FIFA.

También se refirió a Antony y a las palabras del CEO del Betis, Ramón Alarcón, en las que aseguraba que el brasileño le expresó su deseo de seguir el año que viene: "No es el momento de hablar del futuro de Antony, sino del presente y ojalá mantenga su rendimiento. Ya veremos qué pasa en el futuro, porque depende de otros factores". Por su parte, restó importancia a que Ortiz vuelva con el filial y destacó el hecho de que haya demosrado que tiene capacidad para jugar en el primer equipo: "Respondió a un gran nivel y tiene que volver al filial una vez recuperado jugadores en su posición para seguir teniendo minutos. Lo mejor es que demostró que está capacitado para jugar en Primera".

También fue cuestionado por el momento de Johnny Cardoso, que "va demostrando su capacidad como jugador y todavía tiene un margen importante de progreso en su madurez y desarrollo".

Port otra parte, Pellegrini puso en valor la capacidad defensiva del equipo, ya que "era muy importante no encajar esa cantidad de goles que venía recibiendo, porque así es difícil ganar pese a generar muchas ocasiones". "Recuperamos la seguridad defensiva y con rendimientos individuales altos y la consistencia atrás las posibilidades de ganar son mayores siempre", aseguró al tiempo que insistió en que "en cada una de las competiciones que uno participa siempre tiene que tener la ambición de lograr el título, aunque después la verdad futbolística te pone en tu sitio".

Por último, sobre el parón por los compromisos de las selecciones y si le puede afectar de vuelta el llamado virus FIFA, aseguró: "Siempre he tenido la misma opinión. Es un orgullo tener a jugadores con sus selecciones. Incluso al jugador le levanta el estado de ánimo y cuantos más nos citen, mejor. No podemos quejarnos por eso".