Nueva opción de salida para Borja Iglesias

El Real Betis Balompié sigue preparándose en Austria en estos primeros coletazos de la pretemporada 2024/2025 con un ojo puesto en el mercado de fichajes. El equipo comandado por Manuel Pellegrini quiere llegar de la mejor forma posible al inicio liguero el próximo 15 de agosto ante el Girona en el Benito Villamarín. Para ello, ya tiene una amplia lista de compromisos amistosos que debe ir resolviendo a lo largo de este mes que resta hasta la gran puesta en escena. Pero al margen del estado físico, también es clave que se resuelva para esa fecha el listado de nombres que conforman la plantilla bética (al menos una parte importante) con Borja Iglesias como nombre propio.

Ya se han producido varios movimientos por parte de la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo. Hasta el momento son seis los que se han dado en clave llegadas: Marc Roca (procedente del Leeds y firmado por 4,5 millones de euros hasta 2029), Romain Perraud (pagó al Southampton unos 3,5 millones haciéndole un contrato de cinco años), Diego Llorente (también acordado con el Leeds en este caso hasta 2028), Iker Losada (comprometido hasta 2029 a cambio de 1,8 millones en tres plazos al Racing de Ferrol) y Adrián San Miguel (llega como agente libre tras rescindir con el Liverpool, firmando dos años de contrato).

Las salidas, un obligatorio para seguir con los movimientos

Para que se produjesen los fichajes anteriormente mencionados, ha habido movimientos en la parcela de las salidas que son fundamentales. A los Chadi Riad, Abner, Willian José, Roberto González o Juan Cruz, con los que se ha hecho caja, se podría unir más pronto que tarde Borja Iglesias. Sin duda, el gallego es el nombre del mercado verdiblanco en las últimas horas debido a las informaciones que han aparecido. Ya es bien conocido el interés del Celta de Vigo en el delantero, que incluso ha sido bien valorado por Claudio Giráldez, entrenador vigués.

A ello se suma también el Rayo Vallecano. Tal y como informan desde Relevo, el conjunto madrileño y el Betis habrían mantenido una reunión a lo largo de este martes 16 de julio con el nombre del futbolista encima de la mesa. Martín Presa (presidente rayista) quiere a Borja para reforzar el ataque y desde Vallecas aprietan para terminar de satisfacer las pretensiones tanto del jugador como del equipo heliopolitano.

Algo que sí está claro es que se prefiere que la operación termine haciéndose por la vía del traspaso en lugar de una cesión. Aquí el Rayo partiría con ventaja, ya que sí estarían dispuestos a adquirir al futbolista en propiedad y el Celta prefiere un préstamo. A nivel de liquidez, el equipo de la franja puede afrontar la operación.

Nuevo interés por Borja Iglesias

Pero no sólo en España se quiere al 'Panda'. Tal y como apunta Matteo Moretto en Relevo, el Wolfsburgo se habría unido al Stuttgart como equipos que preguntan en la planta noble del Villamarín por la situación del 'nueve'. En este caso no hay avances mayores que un interés que bien ha podido ser motivado por el paso (no demasiado fructífero sobre el césped) del futbolista por el Bayer Leverkusen, donde ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Sea cual sea el destino final de Borja Iglesias, las dificultades que deben resolverse son puramente económicas. Tanto con el jugador y la alta ficha que ostenta en la escala salarial del conjunto bético como el precio que el equipo que se lo lleve debe pagar por él (una cifra cercana a los 8 millones de euros con la que se quiere cubrir la amortización restante).