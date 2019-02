La broma de Setién con Joaquín y Emerson

El brasileño Emerson llegó ayer por la mañana a Sevilla y directamente se marchó al entrenamiento del Betis, donde conoció a sus compañeros. La juventud del nuevo fichaje bético ha provocado que hoy le hayan gastado una broma a Joaquín, según ha desvelado el propio Quique Setién. "Es mayor que su padre", ha indicado entre risas el técnico cántabro, que ha elogiado el gran rendimiento del portuense.

"Tiene un mérito incuestionable jugar más de 500 partidos, llegar a los 37 años y estar como está. Esto es lo que llama la atención, que siga con esa ilusión, las ganas que tiene ahora y el rendimiento que está dando. Hoy estábamos sonriendo y gastándole una broma, es más mayor, no viejo, que el padre de Emerson. Es un dato simpático. No lo quiero hundir pero... Es la realidad, no se puede cambiar", ha comentado el entrenador bético sobre esa longevidad de Joaquín.

Además, Setién se ha referido al propio lateral brasileño, al que todavía no ve en condiciones de jugar de inicio. "Hay muchas dudas, hemos hecho dos entrenamientos de recuperación, en espacios reducidos. Viene con el problema de los horarios y, aunque viene de competir y físicamente está bien, las cuestiones tácticas y demás no ha podido entender nada de lo que hacemos. Si fuera necesario vendría convocado, pero lo dudo. No lo descarto, todo es posible", ha señalado el técnico.