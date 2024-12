Catalán: "Ni Haro ni yo no teníamos la intención de acaparar acciones con la ampliación de capital"

Pepe Tirado, uno de de los impulsores de PNB, aprovechó el turno de intervención del primer punto del orden del día, la aprobación de las cuentas, para recordar que ésta era una junta distinta recordando "otras que se han ganado de forma muy apretadas buscando acciones hasta el último día”. “Los minoritarios ahora somos microminoritarios y nada influyentes, pero no idiotas. El club necesitaba la ampliación de capital, pero el punto 11.1 dice que no hay ningún accionista con más del 10% y no sé si será un error porque no es así según nos hemos enterado por la prensa, pero en las sociedades de capitales manda el dinero. El Betis de los béticos era un movimiento para sacar a gente del club que lo gestionaba de forma fraudulenta”.

José Miguel López Catalán le respondió agradeciendo el trabajo de "los béticos que lucharon por hacer este nuevo Betis, con béticos que se reúnen para hablar y trabajar". "Si estamos aquí es gracias a todo ese proceso. Hemos intentado evitar la ampliación de capital, no queríamos, pero estábamos en un proceso de crecimientohaciendo ungran esfuerzo pese al Covid. Todo nos llevó a la ampliación de capital y nos movimos para que entrasen el máximo número de accionitas. Todos hemos hecho un gran esfuerzo todos, en especial Ángel y yo, pero no teníamos intención de acaparar acciones. Ya pudimos antes tener el 50% y no quisimos hacerlo. Después de estos 10 años no vamos a cambiar y vamos a seguir trabajando con humildad. Animo a que sigamos unidos".