La celebración de la clasificación del Betis para la final de la Copa del Rey: "No hay gloria sin sufrimiento"

Desde el empate logrado por Borja Iglesias en el añadido y hasta al pitido final en el Villamarín, la tensión bética terminó por explotar y dar paso a una celebración sobre el césped de toda la plantilla del Real Betis.

Todos los jugadores celebraron sobre el césped un pase a una final de la Copa del Rey 17 años después del último logrado por la entidad heliopolitana.

"No hay gloria sin sufrimiento" reconocía el capitán bético Joaquín, cuya entrada volvió a revolucionar el juego del equipo y de sus botas nació el pase del empate verdiblanco. "Esto va por ellos. No hay cosa más bonita que hacer feliz a todos los béticos y creo que hoy se lo merecen", afirmaba el portuense mientras daba una vuelta de honor a un coliseo verdiblanco del que no se movió un alma tras el pitido final.

El cántabro Sergio Canales, autor del pase final en el gol bético, señalaba que "no hicimos un buen partido, pero lo importante hoy era pasar". Canales festejó por todo lo alto la clasificación para la final copera que se disputa en el Estadio de la Cartuja el 23 de abril.

El autor del gol, Borja Iglesias, se mostraba muy feliz y agradecido a la afición: "Hoy lo importante era ganar" quitando importancia a la autoría del gol. Iglesias alabó también el partido del rival: "Ellos han jugado muy bien también y han demostrado mucha personalidad", concluía el delantero bético antes de continuar con las celebraciones sobre el césped de un abarrotado Villamarín.