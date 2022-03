Joaquín: "Qué bonito es ser del Real Betis Balompié"

Otro protagonista en verdiblanco fue Joaquín, que en los medios oficiales del club se mostró muy feliz por una noche especial.

Noche bonita

"Noche bonita, qué de cosas y momentos vividos. Los béticos se lo merecían después de tantos años. Qué bonito es ser del Real Betis Balompié, no por estas noche sino también por otras cosas. Esta noche tienen que disfrutarla los béticos".

Recompensa

"Son muchas cosas y es mérito de mucha gente. Del trabajo día a día, de constancia y sacrificio. Tenemos un vestuario magnifico, es un grupo tan humano y sano que sabíamos que pronto iban a caer cosas bonitas. Esto va también por todos ellos.

Futuro

"Uno sueña tantas cosas siendo jugador del Betis que cuando llegan estos momentos uno los disfruta. Ve a la gente a los béticos y sabe que esto es especial. Hoy hemos hecho felices a los béticos".

Entrada al campo

"Estaba para entrar cuando Bebé marcó el gol. Hemos tirado de garra y lucha. He intentado animar a los compañeros. Sabíamos que una íbamos a tener. No es fácil entrar en el partido, pero he arrancado y vi el desmarque y llegó el gol. Una emoción enorme".

El Atlético

"Ahora pensamos en el domingo. Mantenemos el trabajo que veníamos todo el año haciendo para mantener la tercera plaza".