Pellegrini: "Les dedicamos la final a los hinchas, que son los números uno"

Manuel Pellegrini compareció con emoción contenida en la sala de prensa del Benito Villamarín después de la tremenda fiesta vivida por la afición verdiblanca, que sufrió y disfrutó con el Betis en su clasificación para la final de la Copa del Rey, que disputará en el Estadio de la Cartuja ante el Valencia el sábado 23 de abril. "Les dedicamos la clasificación a la final a los hinchas, que son los números uno".

"Estoy muy contento por ser finalista en la Copa del Rey, un gran logro y ya veremos en la final del mes de abril, que intentaremos ganarla ante un gran rival como el Valencia", continuó el entrenador del Betis.

El chileno entiende que "es un gran mérito del plantel, que a través de las rotaciones hemos mantenido al equipo en las tres competiciones". Y habló de madurez. "Me queda la sensación de que hubo un equipo muy maduro en el campo de juego para intentar pasar a esa final. Tomamos la iniciativa desde el inicio. Si repasamos, el Rayo no tuvo acercamientos de gol, más allá de ese tiro libre que se clavó con una velocidad impresionante en el ángulo. Y nosotros buscamos constantemente la portería contraria. Tuvimos tres o cuatro aproximaciones de mucho peligro, sacaron una jugada de gol sobre la línea. Pero más que eso, cuando nos pusimos 0-1, el equipo no se desesperó, siguió buscando el empate con mucha madurez. Lo logramos y nos permitió pasar a la final".

Fue clave la figura de Joaquín. ¿Atisba su retirada? "La retirada de Joaquín no tiene fecha, lo que demuestra su capacidad física y su calidad de gran nivel le da para seguir. En la medida que uno vez que tiene capacidad de seguir jugando hay que seguir prolongándola. Puede que Joaquín pensase en algún momento en la retirada, vamos a ver si al final de temporada se retira o no. Pero hay que seguir disfrutando, especialmente con el cariño que le tiene no solamente la gente del Betis, sino toda España. Y debe seguir disfrutando cada minuto que le toque, en los que sigue demostrando su calidad".

El técnico puso el foco también en seguir compitiendo en Liga y Europa. "El equipo va creciendo y tenemos que centrarnos, después de festejar hoy día por el gran logro de jugar la final de la Copa del Rey la Supercopa de España, en la Liga desde mañana. Estamos en tercer lugar y tenemos que seguir peleando para meternos en un lugar de Champions hasta el final".

Pellegrini fue preguntado cómo parar la euforia para seguir con los retos competitivos. "Eso es muy difícil, primero porque los jueves desgastan mucho para la Liga. El Atlético de Madrid ha tenido otra manera de preparar el partido. Pero creo que la madurez del grupo nos permitirá celebrar hoy en su justa medida y creo que el desgaste emocional es mayor que el desgaste físico, que se puede paliar con rotaciones. Pero hay un desgaste emocional a medida que se va avanzando porque la exigencia es mayor cuanto más alto llegas, tanto en el club, como en el plantel como en los hinchas, que son los números uno y a los cuales dedicamos esa clasificación a la final. Cuanto más avanzas es más difícil".

El chileno reiteró la madurez y la convicción del Betis. "Me deja muy contento cómo jugamos el partido desde el principio hasta el final, con cero a cero, el Rayo no se abrió y nos trató de agarrar al contragolpe, Claudio Bravo no tuvo ninguna intervención en los 90 minutos. E incluso con el gol en contra pensamos en la prórroga y seguimos ordenados, sabiendo que igual que tuvimos antes ocasiones claras la podíamos hacer en los últimos 10 minutos, armando una jugada con calma y con precisión, que fue lo que hicimios. Habíamos dos o tres jugadas muy peligrosas, nos sacaron una pelota en la línea. Joaquín tuvo otro gol más después del gol. El equipo se ha acostumbrado a esa idea de madurez, de no jugar con el marcador en la cabeza".

Según su visión, "el factor determinante fue estar convencido de lo que estábamos haciendo en el terreno de juego". "El Rayo se encontró con un tiro libre que es muy díficil de contrarrestar, por la potencia, por el ángulo. Así que me quedo con esa madurez del equipo en los minutos que ha estado abajo en el marcador".

Y volvió a reivindicar sus rotaciones. "Algunos jugadores, especialmente Álex Moreno, está jugando mucho porque el relevo está lesionado durante mucho tiempo. Hay puestos que están sobrecargados por diversos motivos. Veremos cómo se recuperan, mañana veremos el informe médico, físico y anímico. E intentaremos de aquí al domingo recuperar y estoy seguro que el equipo responderá tanto física como emocionalmente"

"Sólo tratamos hacer una temporada en concierto con el club, seguir estar en las tres competiciones. Son muchos años 17 sin estar en una final, y más con una hinchada tan pasional y que se vacía tanto... Nos desentendemos ahora de este logro. Nos quedan doce partidos de Liga y la eliminatoria de la Europa League".