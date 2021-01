Como casi siempre, pero este año mucho más. Cuando llega la cuesta de enero, entre las chinas que pueden meterse en el zapato llega la Copa del Rey con su presión y sus celadas. Este año es mucho más penoso el compromiso copero, pues se trata de jugárselo todo a esa ruleta rusa del partido único como visitante. Y entre los males que se trajo la pandemia, en este caso se da la cara buena de la falta de calor ambiental, lo que se agradece.

Y, además, los test por coronavirus que no han hecho más que añadir tensión a una situación tan impensable como surrealista. Ayer resolvió el Sevilla en un auténtico patatal y esta tarde, si el virus lo permite, le espera al Betis una pista de patinaje si no es que se topa con una ladera del Mulhacén donde más que tacos necesitaría esquíes. El calendario futbolístico viene de esta manera y, además, si no quieres caldo te sirven dos o más tazas, conque a fastidiarse que no es gerundio.

La aventura del Betis esta tarde junto a Pamplona es ciertamente inquietante. El sorteo así lo ha querido, cuando no hubiera estado mal, dadas las atípicas circunstancias que vivimos, que se hubiese atendido a una suerte de proximidad geográfica. Y no que ahí va el Betis, hoy a Navarra y el lunes a Huesca, dos lugares magníficos para la caza del hermano oso. Otras dos tazas cuando ni siquiera una hubiera sido apetecible en esta cuesta que parece más empinada que nunca.

Ayer, un barbecho, hoy una aventura para la que se está deficientemente preparado y un plato fuerte cuando sea de noche. Es el partido de San Mamés correspondiente a la segunda jornada liguera y que se pospuso en aras al Barça, que había acabado tarde el curso anterior. Y como dato de máximo interés tenemos el debut de Marcelino en el banquillo local. No nos aburrimos, bien lo sabe Dios, con lo que clamábamos por el fútbol navideño y ahora no sabemos qué es peor.