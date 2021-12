Un clásico más interesante que nunca

Duelo en las alturas así que vaya anocheciendo en la Ciudad del Sol. Un punto y dos puestos arriba el Betis, la Real Sociedad llega eufórica tras su derroche del jueves ante el PSV y su consiguiente continuidad en la Liga Europa. Vidas paralelas las que llevan en este curso los contendientes de esta atardecida heliopolitana, aunque el último episodio haya sido más positivo para los txuri urdin que para los de la verde, blanca y verde.

Lo cierto es que resulta insólito un Real Betis-Real Sociedad en tan alta cota de la clasificación, por lo que esta atardecida llega con un atractivo especial. Dos equipos que no tienen la especulación en sus respectivas filosofías y con la curiosidad de que en uno de los bandos hay varios ex futbolistas del rival. Eso puede darle un plus de competitividad a un partido que tiene motivos de atracción por todos sus rincones y que se presenta como un canto al fútbol de ataque.

A todo esto, la añadidura de un estadio que ha vuelto a ser una caldera. Y es que uno de los beneficios que se le debe a Pellegrini ha sido haber logrado que el beticismo sople de popa y sin nada que ver con el avispero que fue hasta la llegada del ingeniero andino. De aquel ambiente tan irrespirable se ha vuelto al apoyo incondicional y eso hace al Betis menos vulnerable para una prueba inequívoca, la de ser en estos momentos el tercero de la LaLiga. Nada más y nada menos.

Otro dato a tener muy en cuenta y que tiene al beticismo eufórico es que las espantás parecen haber emigrado del santuario de los béticos. Aunque cuando se toca esa cuestión convendría cruzar los dedos, no vaya a ser que salte una inesperada y desagradable liebre. En fin que partido grande entre dos equipos que viven días de vino y rosas, ubicados en lo alto de la tabla y con la ilusión por bandera. ¿Favorito? Son demasiado iguales como para apostar por uno de ellos.