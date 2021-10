Las claves de Pellegrini en el Betis

Los buenos resultados respaldan el trabajo en el Betis de Manuel Pellegrini, quien, antes de la visita a un exequipo como el Villarreal, ha expresado las claves de su magisterio como técnico. Desde una ambición que se mantiene intacta pese a su extensa carrera a unos principios que marca en su relación con el vestuario.

"No soy muy amigo de las estadísticas, pero estoy seguro de que quiero incrementarla en el siguiente partido. Lo de atrás son números, yo miro los partidos que vienen y ahora toca el Villarreal, que es un rival importante en la Liga y que vamos a tratar de superarlo. Si mejoro la estadística, mejor", respondió Pellegrini cuando se lo cuestionó por lo que significaban esas 26 victorias en 52 partidos como entrenador del Betis.

El chileno ha sido capaz de trasladar esa ambición personal a los jugadores y en su conferencia de prensa apuntó algunas de las claves de ese código de Pellegrini. "Yo me exijo tratar de sacar el máximo rendimiento a los jugadores según sus capacidades, para que lleguen lo más cercano a su nivel. Luego, cada personalidad es distinta y cada entrenador elige la mejor manera de hacerlo. En mi carrera he tratado de exigir lo que uno pretende como técnico tanto dentro como fuera de la cancha bajo tres premisas: respeto, el rendimiento que el jugador tiene y el compromiso. Y eso es lo que exijo a cada uno", aseguró el preparador bético, que incluso esbozó una sonrisa cuando se lo cuestionó por su plan: "No sé cual será, si me lo dicen... Cuando llegué lo hice pensando que había un plantel de mayor calidad de lo que estaba demostrando en el campeonato en el último tiempo. Vine con la confianza de hacer un buen trabajo, de hacer lo que había hecho en toda mi carrera con el convencimiento de una idea futbolística".

Además, el técnico ensalzó a su rival, un Villarreal al que conoce bien. "Es un rival muy importante, se ha potenciado mucho, llegar a Champions le permitió traer mejores jugadores todavía. El año pasado fue una carrera directa hasta el final, logramos meternos en la Europa League. Hay que entrar con confianza, dos o tres balones van a decidir y ante estos equipos los errores tienen que ser menos para poder ganar. Es uno de los tantos grandes rivales que nos vamos a enfrentar para conseguir el objetivo. En la Liga igual no alcanzó lo que esperaban, pero ganar la Europa League le permitió jugar en Champions. El mérito es mantenerse en dos frentes y el hecho de ganarla es una consecuencia muy clara de cómo se conduce la institución. Estuve cinco años, conozco a su presidente, y fue una gran alegría", indicó Pellegrini, que también valoró positivamente la posibilidad de realizar cinco cambios: "Me gusta mucho esa norma, con tan poco descanso poder hacerlos en determinados momentos es importante para los jugadores, los técnicos y para evitar lesiones. Alrededor de los 60-65 minutos un jugador que viene con varios partidos en el cuerpo tiene más posibilidades de lesionarse. Además, colocar más jugadores es una motivación para poder recibir minutos".

Del mercado a Fekir

El nombre de Dani Ceballos sigue vinculado a la actualidad del Betis. Su fichaje estuvo a punto de realizarse en verano e incluso en Budapest algunos aficionados le pidieron al presidente, Ángel Haro, y al vicepresidente, José Miguel López Catalán, que aborden su incorporación en enero, una cuestión en la que no quiso entrar Manuel Pellegrini, centrado únicamente en el presente.

"Me gustaría pensar en el plantel que tenemos, en el partido del Villarreal y no especular a futuro. El plantel quedó estructurado hace poco tiempo, está respondiendo y el futuro son especulaciones", señaló el entrenador chileno en la conferencia de prensa. "También queremos mantener esta unión del plantel con los hinchas, fue una alegría dedicarles el triunfo en el exterior después de tanto tiempo sin poder viajar. Esa unión es lo más importante para poder seguir creciendo", añadió Pellegrini, que no piensa más allá del siguiente encuentro.

La opción de Dani Ceballos estuvo abierta hasta el último día para el Betis, que mantuvo conversaciones directas con el Real Madrid, pero finalmente la operación quedó aparcada. Incluso ahora el centrocampista utrerano se encuentra todavía lesionado y sin fecha para reaparecer, de ahí que su prioridad sea recuperarse antes de que llegue el mercado invernal, cuando seguro que de nuevo surgirá la vinculación con la entidad bética.

Si Dani Ceballos es una alternativa de futuro, Nabil Fekir es el presente del Betis, después de que el atacante francés esté brillando a gran nivel. El propio Pellegrini resaltó la aportación de Fekir para los éxitos del equipo verdiblanco. "No solamente tiene un inicio de temporada muy bueno, sino que el año pasado también fue importante para nosotros. Es campeón del mundo con Francia, es un jugador muy comprometido en el funcionamiento del equipo con balón y sin balón y su trayectoria demuestra lo que él es capaz de dar. Por eso fue campeón del mundo y está dando este nivel con nosotros", señaló Pellegrini, que tampoco quiso valorar el hecho de encontrarse de nuevo a Mandi: "No sólo nos enfrentamos a Aissa. Cuando empiezan los partidos cada uno tiene que estar en lo suyo, y si juega va a estar en lo que es capaz de rendir. Nos preocupamos por el todo más que por un jugador en particular".