Las claves para entender el nuevo préstamo del Betis para subsistir en el día a día

Sevilla/El Betis anunció un acuerdo de financiación con el banco de inversión Goldman Sachs de 125 millones que, según el club “mejorará sustancialmente el pasivo de la institución, además de dotarla de liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente para los próximos años”. Con esta operación la entidad verdiblanca liquida su deuda a corta plazo de otro préstamo anterior y de uno de febrero de 2023 de 65 millones con el fondo estadounidense Pricoa Private Capital que debía pagarse en seis años, cuyo pago era inasumible al final: 1,95 millones el primer año, 7,8 millones del segundo al sexto y 24,05 el último.

Cabe recordar que el club acaba de ejecutar una ampliación de capital por la que ha obtenido 42,9 millones de los que el 88% se usó para pagar a jugadores (20,4 millones de euros a estimaciones realizadas por el club para pago de primas y remuneraciones variables individuales y colectivas), clubes (11,2) y agentes (5,5 millones), calculando que apenas sólo cinco millones sirvieron para realizar fichajes. De ahí la necesidad de vender en este pasado mercado de verano.

En esta ocasión el Betis no ha explicado ni los intereses que se pagarán ni la distribución anual de los pagos para poder valorar en su justa medida, con todos los datos, si bien si se detalla que “esta alianza permitirá reestructurar la deuda, de naturaleza senior secured, con un plazo de vencimiento de 10 años, carencia de principal de 3 años, vida media de alrededor de 8 años -incluyendo un pago bullet a vencimiento del 50% del importe nominal de la deuda- y coste subyacente, incorporando una tasa de interés anual muy ventajosa”. Carencia de principal significa que sólo se pagarán intereses en esos primeros tres años y no se abona devolución del principal hasta el cuarto año, cuando teóricamente los gestores de la entidad tienen previsto manejarse ya en una situación económica mejor con los ingresos del nuevo estadio. De nuevo se opera sobre supuestos. En cuanto a la vida media se refiere al número de años durante los que no se amortiza el capital. De todo ello se supone que los pagos irán aumentando conforme pasen los años, de manera que al final del préstamos el Betis tendrá que hacer frente a grandes cantidades como pasaba con Pricoa.

Precisamente de ese acuerdo, que ahora queda liquidado con este nuevo crédito, Ramón Alarcón, CEO del Betis, mostraba entonces su satisfacción por la operación. "Estamos muy satisfechos por la firma de este acuerdo. Una entidad como Pricoa Private Capital ha entendido perfectamente el plan de negocio del Real Betis. Destacamos positivamente la confianza demostrada por Pricoa en la gestión del Club, en su plan estratégico y en los dirigentes de la entidad". Ahora se han mejorado esas condiciones que entonces no eran tan buenas como se dijo, ya que ahora el precio del dinero es menor que hace un año y medio.

Así, la percepción interna en el club es que el acuerdo es mejor que el anterior y que aporta mucho oxígeno en el corto plazo para seguir trabajando en la contención del gasto y aumento de ingresos principalmente derivados de la conclusión de un nuevo estadio (más zonas vip, más oferta de restauración, mejora en la tienda y museo, auditorio para eventos corporativos...) cuya obra todavía no ha empezado y sólo está proyectada. Pero ya se cuenta con esos ingresos extras como en el pasado se hizo con unas ventas de jugadores que al final no se produjeron.

El caso es que el Betis sigue buscando fórmulas para refinanciar un déficit que no existía hace años. Las clasificaciones para Europa o la consecución del título copero (y la disputa de la Supercopa de España), así como el mayor ingreso de televisión al estar arriba en las últimas clasificaciones siguen sin ser suficientes para reestructurar toda la deuda generada en los últimos tiempos, especialmente desde la pandemia del Covid-19, tal y como aducen los directivos béticos todavía en hoy en día.