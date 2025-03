La locura de Isco que jugó el derbi con problemas físicos y dos semanas casi sin entrenar

SEVILLA/Sin duda alguna, Isco Alarcón está siendo el futbolista más importante del Real Betis Balompié en la segunda parte de la temporada. Desde aquel discurso de autocrítica en Vigo, el equipo de Manuel Pellegrini suma ya seis victorias consecutivas en la competición doméstica y una clasificación para los cuartos de final de la UEFA Conference League. Y todo, gracias al espectacular estado de forma de un Isco Alarcón que volvió a ser protagonista en un derbi ante el Sevilla en el Benito Villamarín con la asistencia del gol del triunfo para el Cucho Hernández. Pero en este partido no sólo fue protagonista el malagueño por lo que hizo sobre el terreno de juego, sino también por lo que confesó en la televisión oficial del conjunto heliopolitano a la finalización del mismo.

Y es que, tal y como expuso el de Arroyo de la Miel, lleva dos semanas prácticamente sin entrenar, con un dolor bastante agudo en la zona de la placa que le impusieron en la segunda operación en su última lesión por un golpe en el anterior partido de liga. A raíz de ese golpe, le ha salido un edema en la zona que le impedía trabajar con normalidad. "En las dos semanas creo que he entrenado un día y medio. Me llevé un golpe en la placa y tengo un edema importante ahí. He hecho lo que he podido hasta que el cuerpo ha aguantado", comentaba en RTV Betis.

Un rendimiento sobresaliente en el Betis

¿Y qué hizo Isco hasta que pudo aguantar? Pues lo mismo de todos los partidos, ser la batuta del juego del equipo del Ingeniero, aportar tranquilidad cuando los nervios del derbi podían jugar una mala pasada, mandar sobre el césped y sobre todo, la gran asistencia con un toque mágico al Cucho Hernández para que el cafetero anotara el tanto más valioso del choque.

Además, tras el choque hizo algunas declaraciones más que dejan claro lo enamorado que el andaluz está del Betis: "No me canso de decirlo. El Betis fue mi luz en la oscuridad que estaba pasando y estaré eternamente agradecido al club y a la afición por el cariño que me da y por eso trato de agradecerlo en el campo. Sabemos que es difícil, pero la ambición del equipo es máxima y no nos ponemos límites. Ojalá que esta victoria nos dé la inyección de moral necesaria para terminar de hacer cosas grandes esta temporada".

Se perderá el partido ante el FC Barcelona

En una de las acciones del derbi en la que cortó un prometedor ataque sevillista, Isco recibía la quinta tarjeta amarilla que le hará cumplir ciclo de amonestaciones ante el conjunto blaugrana el próximo sábado en Montjuic. Esto será una baja importantísima para la visita a Cataluña de los del Ingeniero, pero que a su vez también servirá particularmente al '22' bético para recuperarse y estar en perfectas condiciones para uno de los partidos del año, la visita del Villarreal a Heliópolis de dentro de dos jornadas.

Además, el regreso de Lo Celso hace un poco menos dolorosa la baja para un cuerpo técnico que necesita reenganchar tanto al argentino como a William Carvalho lo más rápido posible para contar con la mayor cantidad de efectivos de aquí a final de temporada.