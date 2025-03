Un Betis muy inteligente en el derbi

Sevilla/El Betis sumó su sexta victoria seguida en Liga llevándose el derbi con un partido muy inteligente. En ningún momento, ni pese a ponerse por debajo en el marcador, se descompuso ni entró en un exceso de revoluciones. Siguió con su plan de partido hasta darle la vuelta al marcador antes del descanso.

Y en la segunda mitad, con la consigna clara de no ir a presionar muy alto, tuvo el control de la pelota y siguió firme atrás. Además, en el tramo final, supo cortar el ímpetu sevillista con faltas para dormir el juego y que corriera el reloj, sirviendo de ejemplo esa acción de Antony y Lo Celso en el córner para que ahí acabara el choque. Una lectura buena de los verdiblancos, que ante la igualdad y la lucha en cada disputa impusieron su calidad con Isco a los mandos.

Defensa

El plan del Sevilla fue claro. Un 4-4-2 bien replegado para atraer al Betis y buscar con el pase en largo la espalda de la zaga bética, con la velocidad de Lukébakio y Vargas, que también tiraba diagonales para ayudar al belga. Y ahí sufrió el Betis sólo en algunos compases de la primera mitad, llegando así el 0-1. Pero después, tanto Bartra como Llorente estuvieron muy firmes y en la segunda mitad, el cuadro de García Pimienta generó muy poco peligro real sobre la portería de Adrián. Además, los dos centrales béticos contaron en la segunda mitad con el trabajo defensivo de Johnny, que cuajó una muy buena actuación. Y hasta los laterales destacaron. Sabaly participó en la acción del gol y estuvo bastante correcto defendiendo y Ricardo Rodríguez tampoco desentonó. En líneas generales, partido bastante serio de los de Heliópolis a nivel defensivo en el plano individual y colectivo.

Ataque

No se volvió loco el Betis saliendo volcado en la presión. Quiso tener la pelota y no cometer errores para que el Sevilla no generara contragolpes. Aun así, se puso 0-1, pero mantuvo la calma hasta que encontró su momento. Y es que las jugadas de los goles heliopolitanos fueron de mucha calidad. Circulación de pelota hasta encontrar Fornals el pase al hueco a Sabaly, que la pone para que Johnny, entrando desde atrás, hiciera el empate. Jesús Rodríguez buscó a Isco y éste de primeras le puso un gran balón al Cucho para que definiera ante Nyland.

En la segunda parte, con el 2-1, el Betis no arriesgó en absoluto en la presión. Había aprendido la lección y quería la pelota para evitar alguna contra sevillista. Johnny, con un zapatazo en otra aproximación al área, casi hizo el tercero. Ya sin Isco, y en el tramo final, Lo Celso y Antony entendieron lo que requería el partido. Faltas, juego cortado y dejar pasar los minutos.

Virtudes

Tensión controlada y calidad para darle la vuelta al marcador y hacer luego una buena lectura de partido.

Talón de Aquiles

En el 0-1 cayó en el plan de partido del Sevilla.