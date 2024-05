El comunicado de Félix Garreta tras salir del coma inducido: "Vuestro apoyo me ha dado una fuerza inmensa"

La situación de Félix Garreta ha mejorado considerablemente en las últimas semanas. El joven futbolista, cedido por el Betis en el Amorebieta, sufrió una caída en el ámbito doméstico que le provocó un traumatismo craneoencefálico, por lo que estuvo varios días en coma inducido. Pese a la seriedad de lo sucedido, Félix consiguió salir del momento más duro y ya fue trasladado de la UCI a planta, para la tranquilidad del mundo del fútbol, que se volcó con el jugador bético.

Este miércoles, por la mañana, el catalán ha publicado en comunicado en sus redes sociales donde agradece el apoyo y transmite su buen estado, aunque también avisa del largo tiempo de recuperación que le espera por delante. "Hoy quiero dirigirme a todos vosotros para expresar mi más sincero agradecimiento por los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estas últimas semanas", escribe el zaguero.

"Un largo proceso de recuperación" todavía por superar

"Vuestro apoyo ha sido fundamental y me ha dado fuerza inmensa para continuar luchando", continúa Félix, quien valora su estado de salud y transmite sus ganas por volver a los terrenos de juego. "Me alegra comunicaros que me encuentro en buenas condiciones, aunque ahora comienza un largo proceso de recuperación. Como os podéis imaginar, estoy deseando veros de nuevo y volver a compartir momentos inolvidables en el fútbol. Gracias por todo", concluye.

Las respuestas no han tardado en llegar y una de ellas ha sido por parte de Rodri Sánchez, futbolista del primer equipo del Betis. "Qué alegría, chaval. Vamos arriba, crack", le ha contestado en su cuenta de Instagram, mientras otros jugadores del Betis Deportivo como Jesús Rodríguez, Ángel Ortiz, Berto Rosas o Manu Morillo también han transmitido su satisfacción por la mejoría de su compañero.