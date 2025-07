Cristóbal, padre de Jesús Rodríguez: "el Betis pudo hacer más por retenerlo"

SEVILLA/Durante un punto de las negociaciones entre Betis, Como 1907 y Jesús Rodríguez, la polémica emergió entre los aficionados con diferentes apuntes a cerca del entorno del futbolista, algo que según cuentan algunas fuentes y confirmó el propio jugador con sus declaraciones en el aeropuerto cuando viajaba a Milán, molestó bastante. En la tarde de este miércoles se hacía oficial el traspaso del de Alcalá de Guadaíra al conjunto italiano, por unas cifras que les contamos en Diario de Sevilla, y pocas horas después hubo más novedades al respecto.

El padre de Jesús, Cristóbal Rodríguez, atendió poco después del anuncio oficial a los micrófonos de la Cadena SER, prestándose a una entrevista sobre lo que habían sido las últimas semanas en torno a esas negociaciones. Cuando se le preguntó el motivo de su marcha, sí fue claro y conciso: "Tanto club como jugador han llegado a un acuerdo. Le gustó el proyecto del míster". Eso sí, cuando le hablan sobre si el Betis podría haber hecho algo más para que se quedase, contestaba sin tapujos: “Creo que sí. No sé por qué no lo han hecho. La familia creíamos que se iba a quedar más tiempo y por lo que se ve no ha sido así”.

El Betis le puso precio

En un tono directo, Cristóbal argumentaba en torno a la decisión de su hijo: "No decepcionado. Él, a sus 19 años, es muy maduro y vio que el Betis le puso precio, dijo, pues vamos a ir a buscar el fútbol en otro lado. Ahora mismo estamos aquí con las carnes abiertas porque es un chico muy familiar". Para Manuel Pellegrini tuvo palabras de agradecimiento: "Le tenemos mucho que agradecer".

También valoró la operación, que deja casi 25,5 millones de euros en plusvalía íntegra cuando se completen los dos pagos acordados, a lo que habría que sumar las variables: “Ha sido una buena venta para el club. El proyecto es muy bueno. Se está formando un gran equipo, aunque ascendió el año pasado, dentro de no mucho va a ser un equipo a tener en cuenta en Italia”.

Dolidos con el final de temporada

En cuanto a las críticas que sufrió Jesús en la final de la UEFA Conference League, fue muy tajante: “No viene todo a raíz de la final de Conference. Todo ha venido por las ofertas que han llegado. Por las críticas de la final parece que la perdió él y se le achacó todo. Se sintió un poco desplazado porque nadie del club salió en su defensa. No por ello su decisión de salir del Como viene de ahí. Cuando terminó el Europeo, lo primero que hizo fue llamar a su delegado para ver cuándo se incorporaba”.

"Yo creo que todo ha venido a raíz de las ofertas que han llegado. Lo que sí es verdad es que a él las críticas de la final... Por lo visto, la final la perdió él. Y ahí juegan once contra once y se le achacó todo a él. Ahí nadie del club salió en su defensa", sentenció.