La carta de despedida de Jesús Rodríguez con guiño para su vuelta al Betis en un futuro: "Ojalá la vida me devuelva aquí"

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha oficializado en la tarde de este miércoles la salida de Jesús Rodríguez al Como 1907 por un montante de plusvalía fija de 25,5 millones de euros y unas variables que en el futuro pueden dejar algunos millones más en las arcas del conjunto heliopolitano. Tras el anuncio de ambos clubes, ha llegado la despedida en redes sociales del propio futbolista, con una carta muy emotiva y en la que ha apuntado a diferentes aspectos clave de su salida.

"Hola, béticos: En 2021, con apenas 15 años, llegué a la cantera del Real Betis con la ilusión de un niño que soñaba con vestir algún día la camiseta del primer equipo. Desde el primer momento me sentí acogido y, en cada paso que daba, en cada categoría que superaba, fui entendiendo lo que significa ser parte de esta familia", así comenzaba. "Gracias a todos los que han formado parte de este camino: entrenadores, compañeros, fisios, utilleros, personal del club… Cada uno de vosotros ha contribuido a que este sueño fuera posible".

Jesús Rodríguez posa en una barca del lago de Como. / Como

Un repaso a su etapa con el Betis Deportivo

"Primero, empecé a vivir experiencias inolvidables con el Betis Deportivo, debutando un 1 de octubre de 2023 y logrando el tan peleado y ansiado ascenso a Primera Federación en Pontevedra, el 2 de junio de 2024, aportando mi granito de arena con aquel gol en el Municipal de Pasarón. ¡Qué familia éramos! ¡Qué bonito lo hicimos! El 31 de octubre de 2024 llegó ese día inolvidable: mi debut con el primer equipo. A partir de ahí, empecé a sentir algo muy difícil de explicar: la emoción, la energía y la fuerza de ser jugador del Real Betis", proseguía.

El Benito Villamarín, un lugar muy especial para él: "Pisar el Benito Villamarín cada domingo fue un privilegio inmenso. Y desde aquí, gracias de corazón a la afición por su cariño, por su entrega y por empujar siempre, en cada momento de esta larga y especial temporada. La 2024/25 ha sido una campaña inolvidable, llena de ilusión, de momentos mágicos y que nos llevó hasta terminar en puestos de Europa League y jugar una final europea: la final de la UEFA Conference League en Breslavia, frente al Chelsea".

Jesús Rodríguez se dispone a controlar el balón en un encuentro con el Betis de esta última temporada. / E.P.

No es una despedida

"Después de una temporada tan especial, se presentaron nuevas oportunidades, pero mi decisión siempre ha sido tomada sabiendo que era un bien tanto para mí como, sobre todo, para el club que me lo dio todo".

"Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo cada vez que vestía la verdiblanca, el orgullo de haberla defendido y con el deseo profundo de que esta no sea una despedida, sino un hasta luego. Porque esta siempre será mi casa, y ojalá la vida me devuelva aquí algún día. Gracias, Betis. Por todo", culminaba.