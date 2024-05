El Betis suma en un partido demasiado loco (2-2)

Empate para el Betis en uno de los partidos más locos del torneo liguero. Los verdiblancos pudieron ganar en su visita a un nervioso Las Palmas, pero también pudieron marcharse sin ningún botín del Estadio de Gran Canaria. El mejor ejemplo estuvo en el tiempo de prolongación, con los dos equipos saliendo en superioridad en ataque al mismo tiempo que padecían en las contras del adversario. Fruto de ello, Abde debió darle el triunfo a los hombres de Manuel Pellegrini cuando se quedó absolutamente en solitario delante del deseado Álvaro Valles, pero el rinconero le detuvo el balón y en la última jugada la tuvo Pejiño (96'), pero su remate lo estrelló en el poste, por fuera, de la portería de Rui Silva.

Es un perfecto resumen de lo que fue este Las Palmas-Betis en el que, además, hubo malas noticias para los verdiblancos a través de la enfermería. Preocupante, sobre todo, fue el problema que sufrió Isco en una jugada con el rudo Saúl Coco. El malagueño peleó un balón con la mala suerte de que el golpeo en el despeje del central canario tocó en la parte de atrás de su pierna izquierda con un giro peligroso, además, de la rodilla derecha debido a que el césped parecía más alto de la cuenta. Pellegrini habló después de un dolor en el gemelo por la patada.

La gran estrella del Betis intentó levantarse para seguir en el juego, pero sintió que no podía y se tuvo que retirar para recibir la primera asistencia de los servicios médicos. Volvió al partido y sólo duró escasos segundos, se tiró de nuevo porque sentía que algo no respondía en sus extremidades. No se sabía muy bien si el problema estaba en la izquierda o en la derecha, pero donde le aplicaron hielo fue en la parte superior al tobillo de la izquierda, en el gemelo, justo donde recibió el golpe de Saúl Coco.

Problemas físicos Guido Rodríguez e Isco se tuvieron que ir del campo lesionados, con más síntomas de dolor en el caso del mago malagueño

No fue la única mala nueva para Pellegrini en ese arranque del partido. También Guido Rodríguez tuvo que pedir el cambio con anterioridad debido a algún problema muscular, una contractura. El argentino no pareció particularmente dolorido en apariencia, tal vez sería sólo una molestia y como medida de precaución, pero la única realidad es que abandonaba el campo en el minuto 20 para que ingresara Johnny.

Primera ventaja

Nada variaba en un Betis que había arrancado con varios hombres de refresco dentro de la política de Pellegrini de tratar de tener al máximo de jugadores posible en plenitud de condiciones. Aitor Ruibal, Abner, Marc Roca y Abde ingresaban en el once que ya se ha hecho habitual para el técnico chileno en los últimos tiempos. Eso sí, el esquema era idéntico con la salvedad de que a Ayoze le tocaba ejercer de delantero centro en su retorno a Canarias.

Y todo comenzó igual de loco que iba a estar la mayoría del litigio. Los dos primeros avisos eran canarios con un disparo de Kirian (9') y un remate en solitario de Munir tras un error de Ruibal en una cesión a Rui Silva (12'). Pero a los 19' llegaba el primer acercamiento bético cuando Mika Mármol salva un tiro de Ayoze que ya parecía gol (19'). Era el preámbulo, sin embargo, del primer movimiento en el marcador. Pase atrás de Abner en un ataque masivo bético y despeje forzado del propio Mika Mármol hacia su propia portería.

Aportación de Fekir El francés estuvo más participativo esta vez y consiguió que no se echara excesivamente en falta a Isco; si esto es posible, claro

Sin embargo, le iba a durar poco la ventaja a los béticos, una falta lateral, un balón que lo devuelve al área Moleiro y Marc Roca sale tarde en el intento de fuera de juego colectivo. Álex Suárez aprovechó la acción para igualar con un doble remate.

Dolor en el gemelo de Isco

Antes del intermedio llegaría la preocupante lesión de Isco tras la patada en el gemelo de Coco y ya no se movió más el marcador, aunque el Betis se iba a volver a poner por delante a los pocos minutos de la reanudación. Fue Ayoze el que remató con la cadera un excelente centro de Abner para que los hombres de Pellegrini tuvieran su segunda ventaja (49'). Interesante apuntar que Fekir rindió esta vez a un nivel más alto para que no se notara excesivamente la ausencia del mago malagueño.

Pero el partido estaba demasiado loco para que no pasara nada más hasta el final. Los dos equipos tenían acercamientos peligrosos y fue Moleiro quien batió a Rui Silva después de un pase profundo de Loiodice en el rozó el fuera de juego. Abner lo rompió por poco y el joven canario definió con mucha calidad (64').

Ambición Los dos equipos trataron de llevarse los tres puntos en la recta final, pero ni Abde ni Pejiño acertaron en el tiempo de prolongación

Los dos equipos trataron de llevarse los tres puntos e incluso hubo una jugada polémica en una falta lanzada por Fekir y en la que Álvaro Valles hizo una excelente intervención (72'). El árbitro de la sala VOR observó un toque en la mano de Álex Suárez en el lanzamiento de la falta y aconsejó a Iglesias Villanueva que lo examinara en el monitor. El gallego decidió que no era suficiente para una decisión punitiva, aunque dejó demasiadas dudas en este fútbol de la contemporaneidad.

Y desde ahí hasta el final un ida y vuelta hasta que el Betis aprovechó que Las Palmas sintió vértigo por su situación clasificatoria. Rodri hizo mucho daño por la derecha y propició un par de acercamientos muy peligrosos hasta que Abde tuvo la más clara. El extremo no superó a Álvaro Valles y después fue Pejiño el que le dio el susto final a los béticos. Fin de la locura con un punto para cada uno y sólo cabe rogar a quien sea para que los problemas físicos de Guido e Isco no les impidan estar contra la Real Sociedad y frente al Real Madrid. Son dos piezas claves de este Betis que suma hasta en los partidos más disparatados.