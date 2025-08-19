¿Cuánto cuesta la camiseta homenaje del Betis con los nombres de los pueblos de Sevilla?

Aunque el debut del Real Betis Balompié en la competición liguera 2025/2026 ha sido un tanto agridulce, lo cierto es que el equipo verdiblanco ha dejado tras de sí un bonito detalle como muestra de su cariño hacia todos los pueblos de Sevilla. En concreto, los futbolistas lucieron antes y después del partido inaugural una camiseta homenaje con el nombre de cada uno de ellos.

Así, a pesar de que el encuentro ante el Elche en el Martínez Velero terminó en empate, este gesto no ha pasado desapercibido, sino todo lo contrario. Ahora, son muchos los que se preguntan cómo pueden comprar esta prenda, diseñada en un estilo callejero muy característico. A lo largo de toda ella, se muestran los topónimos escritos con una tipografía similar a la de un graffiti.

¿Cuánto cuesta la camiseta homenaje del Betis con los pueblos de Sevilla?

La identidad es el concepto clave de esta camiseta pre partido, algo que ha llegado al corazón de todos los seguidores de la formación sevillana. Tras su inicial impacto en las redes sociales, numerosos aficionados la han buscado para hacerse con la suya propia en la página web oficial del Real Betis Balompié.

Aunque en este momento no está disponible, lo más seguro es que pueda adquirirse a través de sus tiendas oficiales, tanto físicas como online. Asimismo, tiene un precio de 54,95 euros; 49,46 euros, en el caso de las personas abonadas al club y demás socios del programa Soy Bético.

Comienza la temporada liguera 2025/2026

Después de un partido inaugural contra el Elche que terminó el empate, el Betis jugará el próximo viernes 22 de agostro contra el Alavés, equipo que se impuso sobre el Levante en el encuentro del pasado sábado 16 (2-1). Cinco días después, el miércoles 27, se enfrentará al Celta de Vigo en un prometedor partido para continuar así con la planificación de las próximas jornadas de la Liga.

Sea como sea, lo cierto es que el Betis tiene un largo trabajo por delante, con muchos aspectos que mejorar especialmente en lo que concierne al mercado de fichajes; de manera que pueda configurar una plantilla lo más competitiva posible. Ahora, con esta nueva camiseta pre partido, el Betis afianza sus lazos con la afición para lanzarse a la competición mostrando un calor homenaje hacia todos los pueblos de Sevilla, lugares del mundo que siempre lleva consigo.