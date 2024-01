La carta de despedida de Ramón Planes, que se va del Betis al Al-Ittihad

Ramón Planes se marcha al Al-Ittihad. El club árabe hizo oficial su fichaje a última hora del miércoles, antes incluso de que el Betis anunciase el pago de su cláusula de rescisión dando oficialidad a una marcha que era un secreto a voces. La mareante oferta de 8 millones netos por 3 años y medio ha sido más que suficiente para dejar el club verdiblanco apenas ocho meses después de su llegada y con un mercado de invierno en pleno funcionamiento.

El catalán quiso despedirse del Betis y de su afición en una carta publicada por la entidad heliopolitana.

"En primer lugar, quiero dar las gracias a Ángel Haro, a José Miguel López Catalán y a su consejo de administración por haberme brindado la oportunidad de vivir la experiencia de ser director deportivo de un club tan grande como el Real Betis Balompié. Llevo muchísimos años en el fútbol y me ha apasionado la magnitud y la fuerza que tiene esta entidad".

"Desde el primer día sólo he tenido facilidades por parte de todos los trabajadores del club. Si algo quiero destacar es el gran valor humano de toda la gente que integra la familia verdiblanca, desde el entrenador hasta cualquier trabajador del Betis. Ese mismo cariño lo he sentido en las calles de Sevilla por parte de los aficionados béticos, valorando el trabajo que hemos hecho durante estos meses".

Tras las lógicas loas, llegaron las explicaciones de su marcha.

"Entiendo perfectamente que a la afición le pueda sorprender mi salida. Siempre he vivido al máximo mi profesión en todos los clubes en los que he estado y así lo he hecho aquí, dedicando todas las horas, mi experiencia y mi cariño a intentar construir desde mi parcela un mejor Betis. Por ese mismo motivo tengo que tener responsabilidad profesional y familiar para tomar una decisión dolorosa y afrontar el reto de vivir una nueva experiencia laboral en un fútbol emergente".

"Quisiera tener un recuerdo y un agradecimiento especial a todas las personas que han convivido conmigo en el día a día. Le digo a los béticos que el futuro deportivo del club está en muy buenas manos, tanto en la parcela de la secretaría técnica como en la dirección del primer equipo. Para mí ha sido un enorme placer trabajar con Manuel Pellegrini y los miembros de su cuerpo técnico. Quiero destacar el gran grupo humano que hay en nuestra primera plantilla, que seguro conseguirá los objetivos marcados para esta temporada. Muchas gracias a todos ellos".

Y a la afición le dedicó las últimas palabras: "Por último, a la afición sólo me queda decirles que son lo mejor que tiene el Real Betis Balompié y que sigan apoyando al equipo con la misma pasión en todo momento. Será imposible olvidar el ambiente que he vivido en el Estadio Benito Vilamarín. Muchas gracias y Mucho Betis".