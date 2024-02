El escalofriante golpe de la asistente Guadalupe Porras con la cámara de TV en el Villamarín

Corría el 13' de partido entre Betis y Athletic Club cuando Chimy Ávila adelantó al conjunto verdiblanco en el marcador. En plena celebración, entre toda la locura del Villamarín, la jueza de línea Guadalupe Porras Ayuso obtuvo un protagonismo tan inesperado como desafortunado.

Al girarse para dar validez al gol y regresar al centro del campo para el reinicio del juego, la asistente colisionó de lleno con una cámara de TV que se interpuso en su camino. Sin tiempo para reaccionar, Porras recibió un fortísimo impacto en la cabeza que la dejó aturdida en el césped del Benito Villamarín, como se puede observar en el vídeo exacto del momento que ha sido filtrado en las últimas horas.

There is now video of the collision between referee Guadalupe Porras and the La Liga cameraman during the Real Betis vs Athletic Club match. 😬🎥pic.twitter.com/UBxt3NhSv9 https://t.co/eu2zmiZ1ag