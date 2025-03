"Es un escándalo de jugador, de otra categoría"

SEVILLA/Muchas veces, cuando un jugador de la cantera debuta con el primer equipo, independientemente de que haya sido fichado en los últimos meses o lleve toda su vida en las categorías inferiores, no se profundiza en el quién es o de dónde viene. La euforia de ver a los de abajo cumplir sus sueños nubla la vista. Antes de debutar con el Betis ante el Mallorca, Sergio Arribas pasaba del Burgos al Rayo Vallecano mientras se iba forjando como hombre y como futbolista.

Tímido, muy de sus amigos y con la carrera de fisioterapia como uno de los compromisos por retomar, tiene muy claro cual es la hoja de ruta que debe seguir: “intento pues trabajar todos los días, aprender de cuando estoy entrenando en el filial, aprender todo, escoger conceptos y pues cuando me ha tocado entrenar con el primer equipo también pues aprender de los mejores jugadores, aprender de Bartra, Diego Llorente, aprender de Isco, Lo Celso y toda esta gente pues es algo brutal y una experiencia que creo que es inolvidable”.

El debut contra el Mallorca en Primera

Pregunta: ¿Cómo recuerda el debut en Primera División?

Respuesta: “Yo empecé algo más nervioso por mi forma de ser, pero poco a poco creo que fui ganando presencia y asentándome más en el partido. Hay que seguir trabajando para que lleguen más oportunidades así y lo más importante es que el día de Mallorca ganamos.

P: ¿Algún sueño más por cumplir este curso?

R: “Tener más oportunidades con el primer equipo que al final es por lo que estamos aquí todos, porque queremos ser futbolistas y es un día que voy a guardar siempre en el corazón. Además por cómo se dio el partido, que 0-0 y al final pues con un centro de Ángel espectacular, ganamos, debutamos tres canteranos, así que creo que es algo inolvidable y increíble la verdad.

Tengo pensado tatuarme también mi debut en Primera División

P: Fue muy importante para usted, ¿no?

R: Creo que al final es el sueño de todo niño, cuando nacen pues siempre se plantean, ojalá poder estar yo ahí, yo soy de los que ve mucho fútbol también, yo iba siempre con mis padres, con mis tíos a ver fútbol de Primera, de Segunda allí en Burgos y al final siempre decía: “ojalá estuviera yo ahí en un estadio con la afición, con tanta gente”, es espectacular.

Sus compañeros en el primer equipo del Betis

Sergio Arribas habla de Jesús Rodríguez y Ángel Ortiz

P: ¿Qué opina de Ángel Ortiz?

R: “Es un escándalo de jugador. Yo aquí cuando llegué en pretemporada creo que es el jugador de los que más me sorprendió, por lo rápido que es, lo intenso, lo concentrado, lo que habla, cómo lo vive, no me sorprendió para nada que rompiera como lo hizo en el primer equipo porque es un jugador creo que de otra categoría.

P: ¿Cómo afectó la subida de Jesús Rodríguez?

R: Es una baja muy importante, muy sensible para nosotros porque al final es lo que genera Jesús, nadie lo genera, es un jugador muy determinante, con uno para uno, con gol, entonces bueno, sí que nos impactó, pero todos muy contentos por él porque le están saliendo muy bien las cosas, está ahora con la Selección Sub-21 y bueno, animarle a que siga creciendo porque creo que es un chico que no tiene techo.