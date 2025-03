Chimy Ávila deja en el aire su regreso a Argentina y admite la clave del vestuario del Betis

SEVILLA/Ya hace algo más de un año que el Chimy Ávila es jugador del Real Betis Balompié. Aunque su rendimiento ha sido algo irregular, ya le ha dado tiempo a adaptarse de la mejor forma posible a la ciudad, el clima, el ambiente y también a la afición y al vestuario. Es un jugador peculiar que para bien o para mal, es único. De hecho, ha habido algunos tramos y momentos señalados de la temporada en los que ha sido muy importante para el esquema de Manuel Pellegrini, sobre todo cuando hubo problemas con los lesionados y la famosa 'Unidad B', tuvo que salir al rescate.

Algo que también define al de Rosario es que siempre habla alto, claro y de forma contundente. Implicado con su afición y feliz en el conjunto de Heliópolis, tampoco descarta terminar su carrera deportiva en el país que le vio nacer e ir quemando poco a poco etapas duras de su vida, Argentina. Precisamente, los argentinos que hay en el vestuario son de gran ayuda para él, pero resulta interesante como perfila la forma de actuar de un grupo en el que la clave es una misma, todos van a una. "Sí, pero, mira, por más que está Gio Lo Celso o Rubén Cousillas, en el vestuario del Betis somos todos uno. No hay diferencias entre el sudamericano, el español, el catalán o los de Brasil. Somos todos uno y la verdad es que te llevas bien con todos, te ríes con todos, cachondeas con todos, es algo muy bonito".

Chimy Ávila golpea en la cabeza de Varela en la acción de la tarjeta amarilla. / Antonio Pizarro

La clave para que todo salga bien en lo que queda de curso

En una entrevista con Bolavip dejaba caer estas palabras en cuanto a lo que se puede esperar del equipo en los meses decisivos: "De acá a final de temporada quedan muchos partidos. Hay que tratar de conseguir los objetivos que nos propongamos. Mi expectativa la vivo en el día a día. Lo que es jugar de local, el equipo que tenemos, el grupo familiar que se armó… Eso es fundamental para que las cosas salgan más fáciles de lo que pensamos".

A ese grupo ha ayudado sin duda alguien que ha llegado con una sonrisa desde el primer momento, Antony. "Te encontrás con lo que uno ya ve en la tele, ¿no?, con lo que uno ya sabe, lo que juega, lo que es, su estilo y todo. Sí te hace conocerlo mucho más como persona, pero como jugador ya sabemos todos la clase y el estilo de jugador que es", destaca Chimy, haciendo hincapié en el aspecto personal del paulista, del que se está hablando a cada rato en Sevilla.

Chimy Ávila, en el partido de Conference ante el Helsinki de la fase liguilla. / AFP7 / EP

La felicidad del Betis o la vuelta a casa

Para los futbolistas que emigran a Europa siempre es muy complicado tomar la decisión de retornar. "Soy una persona que va día a día, hoy yo no puedo meterme en un compromiso o meter en compromiso a alguien por decir “mañana quiero volver a Argentina” porque uno no sabe cómo es el destino a cada uno. Si me preguntás si en algún momento me hace ilusión volver a la Argentina, sí, claro que me hace ilusión porque es mi país, está el equipo de toda la vida y uno como trabajador de este deporte siempre quiere volver a la primera obra que salió, ¿no? Y la verdad que ojalá que en algún momento de mi carrera pueda hacer una vueltita para Argentina", comenta al respecto.

Pero de momento está en Sevilla, luchando por ganar un título y terminar entre los mejores de la competición española: "Pero la vida cambia día a día. Hoy estás haciendo esta entrevista y quién te dice que mañana estás entrevistando a Cristiano o a Messi. Entonces esto es el día a día, hoy estoy en el Betis y estoy feliz. Y el día de mañana si tengo que volver a la Argentina, será o no será. Lo dejo en la mano de Dios. Desde mi punto de vista personal, me gustaría volver porque es mi país, porque está mi familia, porque hay muchas sensaciones bonitas y sentimentales, pero no puedo meter en compromiso a nadie porque no sé qué va a pasar con mi futuro".